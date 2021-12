BlackBerry 4. ledna vypne servery. Majitelé starších zařízení se už nedovolají ani na tísňovou linku

Společnost BlackBerry před Vánoci upozornila na blížící se deadline služeb, o němž firma původně informovala v září roku 2020. A to jsou pro hrstku skalních stávajících uživatelů velmi nelichotivé zprávy. Firma totiž vypne 4. ledna servery, takže přestanou fungovat podpůrné služby pro operační systém BlackBerry 7.1 a starší, dále pak pro BlackBerry 10 a také pro PlayBook OS 2.1 a starší. Toto vypínání bylo již dopředu avizováno, ovšem to, co se dočtete na dalších řádcích, zní až neuvěřitelně...

Pokud vás dosud nic nepřimělo k upgradu (opravdu už dost zastaralých) telefonů na jiné modernější platformy, měli byste zbystřit. Dle vyjádření výrobce na stránkách podpory již od tohoto dne mají být výrazně omezeny datové přenosy (přes mobilní data i lokálně přes Wi-Fi), a dále mají přestat fungovat telefonní hovory, SMS zprávy i volání na nouzová čísla! Dle vyjádření výrobce už telefon nebude spolehlivě fungovat, a mezi řádky to vypadá skoro na to, že se z něj stane nefunkční „těžítko“.

A to je hodně radikální krok, jak na dálku uměle znemožnit běžné chování mobilního telefonu, který by za normálních okolností neměl být závislý na rozhodnutí firmy o ukončení softwarové podpory systému. BlackBerry dodává, že 4. ledna dojde k omezení funkčnosti u aplikací BlackBerry Link, BlackBerry World, BlackBerry Protect a spousty dalších. Pokud jste se až doposud nedokázali vzdát zařízení značky BlackBerry, stále máte čas, byť už je pět minut po dvanácté. Na stránkách podpory se dozvíte, jak co nejlépe přenést data z vašeho zařízení do smartphonů jiných platforem.

Zavzpomínejte na BlackBerry KEY 2 LE z roku 2018: