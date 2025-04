BlackBerry má další šanci, jak se vrátit zpět na trh. Bude mít QWERTY klávesnici, ale zřejmě i jiný název

Možná to zní až příliš dobře na to, aby to byla pravda. Podle Redditu a zveřejněné fotografie z neveřejné prezentace máme v dohledné době očekávat návrat značky BlackBerry. Tedy, alespoň obrazně řečeno. Chystaný telefon má vzniknout na základě patentů značky BlackBerry, pod displejem má nabídnout ikonickou QWERTY klávesnici, jenže známé logo ostružiny bude zřejmě chybět.



Tohle je zatím jediná dostupná grafika, ze které se nám podařilo rozklíčovat klíčovou větu (v překladu): „První prémiový 5G telefon postavený na patentech BlackBerry“

Mobilní patenty značky BlackBerry Limited vlastní od roku 2023 společnost Malikie Innovations. Celkem se jedná o 32 tisíc patentů. Kdokoliv by chtěl koketovat s touto mobilní legendou, tj. využít její značku, obchodní název nebo patenty, musel by se s touto firmou domluvit na licencování. Zašlou slávu telefonů s QWERTY klávesnicemi pod displejem chce oživit zatím neznámý britský start-up, který s firmou Malikie Innovations podle zdroje intenzivně vyjednává o exkluzivním využití patentů BlackBerry.

Znovuzrození BlackBerry napotřetí

Grafika upravená umělou inteligencí, aby z ní nebylo možné nic důležitého vyčíst, ukazuje vylepšenou podobu BlackBerry Classic, která má pod AMOLED displejem QWERTY klávesnici a tři kapacitní tlačítka, a na zádech pak jeden 50Mpx fotoaparát od Sony. Z ikon po stranách telefonu dedukujeme, že se o výkon má postarat procesor od Mediateku společně s 12GB operační pamětí a úložištěm o kapacitách 256 nebo 512 GB. Samozřejmostí je podpora 5G sítí nebo generativní umělé inteligence.

Podle zdroje, který údajně podepsal dohodu o mlčenlivosti (NDA), se start-up soustředí na vytvoření kompletního portfolia zařízení s QWERTY klávesnicemi. Vše stojí na vyjednání s držitelem patentů a na případném zajištění financování. Pokud bude vše úspěšné, měly by smartphony záhy dorazit na trh. Ve vzduchu je samozřejmě i komunitní financování přes Indiegogo či Kickstarter, k němu se však zdroj zatím nijak nevyjádřil.

Chcete hardwarovou klávesnici?

Problémem je však to, že se jedná pouze o jeden zdroj, u kterého nelze nijak ověřit důvěryhodnost. Na druhou stranu, na trhu chybí mainstreamový smartphone, který by měl pod displejem QWERTY klávesničku, a mnozí dřívější uživatelé na zařízení BlackBerry s nostalgií vzpomínají. Je tu ale druhý pohled na věc – kdyby byly podobné telefony až tak v kurzu, nemuselo by dojít už ke třetímu oživení značky BlackBerry.

Za prvním stála společnost TCL, které v roce 2020 vypršela licence na výrobu telefonů. Hned na ni navázala společnost Onward Mobility, která chtěla na svět přivést první BlackBerry s podporou 5G sítí. Tato snaha ale po roce vyšuměla. Dočkáme se tentokrát, a pokud ano, bude vlastně nějak vadit, že podobné zařízení nebude mít v názvu BlackBerry? Tato značka však není známa jen díky klávesnici, ale také díky softwaru. Podaří se start-upu, pokud se potvrdí všechny informace, do mobilů vrátit i ikonické aplikace z dob největší slávy BlackBerry?