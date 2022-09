Blackview BV7100 v sobě ukrývá powerbanku. Tenhle telefon přežije nástrahy terénu a vydrží několik dní

Značka BlackView se pochlubila novým superodolným telefonem, a protože každý z těchto oplácaných kousků musí mít nějaké „prvenství“, splnilo se to tentokrát. Podle výrobce se jedná o „nejplynulejší odolný smartphone s velkou baterií, v němž běží Android 12“. Do té doby, než si telefon někdy vyzkouší, toto tvrzení nelze zpochybnit, stejně jako základní specifikace, v nich vyniká obří baterie, do které by se vešly téměř tři baterie z „běžných“ smartphonů.

Novinky s rozměry 174 × 81 × 18,9 mm a hmotností 460 gramů rozhodně nebude žádný drobeček. Do těla s odolností IP68, IP69K a standardem MIL-STD810H se dostala 13 000mAh baterie, která poslouží i jako powerbanka. Z nuly na sto ji dostanete přibaleným 33W adaptérem za tři a čtvrt hodiny.



Robustní novinka se pyšní velkou plochou grafitových podložek pro rozptyl tepla

Telefon má pogumované vyztužené rohy, utěsněné konektory a vyztužené unibody. Telefon vydrží až metr a půl pod vodní hladinou po dobu třiceti minut. Má tomu dokonce i speciální režim pro focení a natáčení videí. Telefon však obstojí v prostředí s vysokými i nízkými teplotami, odolná nárazům, vlhkosti, písku a prachu.

Displej lze ovládat i přes rukavice

Displej má úhlopříčku 6,6 palce, na které vykresluje matici s rozlišením 2 408 × 1 080 pix. Displej vyplňuje 85 procent čelní strany, jeho maximální jas je 480 nitů a můžete jej ovládat i přes pracovní či zimní rukavice. Čtečka otisků se nachází s regulátory hlasitosti na pravém boku telefonu, vlevo čekejte slot pro dvě SIM karty, nebo jednu a k ní přidáte microSD (maximum 1 TB), a konfigurovatelné oranžové tlačítko. Na zádech čekají tři fotoaparáty - 12Mpx snímač doplní 8Mpx širokáč a 2Mpx makro. Selfie je osmimegapixelová.

Představení robustního Blackview BV7100:

Výkon obstarává Mediatek Helio G85 s 6GB RAM typu LPDDR4X, interní úložiště typu eMMC 5.1 má kapacitu 128 GB. Konektivita je zastropována u LTE sítí, samozřejmě můžete počítat i s NFC, Wi-Fi a lokalizací (GPS, Beidou, Glonass, Galileo). Uvnitř telefonu běží Android 12 s grafickou nadstavbou Doke OS 3.0. Telefon se nabízí ve třech barevných variantách (oranžová, zelená a černá), a to v předprodeji za 218 dolarů (5 300 Kč). K částce však musíte přepočíst clo, DPH a případné náklady na poštovné. Běžný prodej bude spuštěn v polovině září.