BlackView nabízí monstrum. Obří tablet má všechnu myslitelnou výbavu, 1 TB paměti a integrovaný projektor

Tablety s Androidem? Těch už vznikly tisíce modelů. Odolné tablety? Jasně, také jich pár bylo. Ale ještě nikdy takovéhle monstrum!
Čínský BlackView Active 12 Pro žene výbavu do extrému:
- Integrovaný projektor. Má jas jen 200 lumenů. Pro sledování v zatemněné místnosti obvykle doporučujeme aspoň 500 lumenů, ale ve stanu nebo obytném autě budou platit jiná měřítka. Tady je důležité, že máte projektor všude tam, kde máte tablet, není potřeba nic připojovat, filmy jsou uložené v paměti, nebo můžete streamovat přes Wi-Fi či 5G, masivní stojan na zádech, automatické ostření a korekce lichoběžníkového zkreslení usnadní polohování a už můžete promítat i v „bojových podmínkách“. Nativní rozlišení je 1080p, ale výkon tabletu hravě stačí i na 4K.
Většina marketingových vizuálů je mírně řečeno uhozená, ze slabého integrovaného projektoru dělají málem veřejné kino, ale tohle nasazení na krátkou projekční vzdálenost opravdu bude fungovat.
- Obří baterie. Kapacita je šílených 30 000 mAh. To prý stačí na 100 hodin hudby, 26 hodin surfování, 21 hodin přehrávání videa a 7 hodin se zapnutým projektorem. Také poslouží jako powerbanka, ze které několikrát dobijete běžný smartphone. Rychlé nabíjení zvládá výkon až 120 W. Jasně, stinnou stránkou je tloušťka 28 milimetrů a hmotnost lehce přes 1,5 kg, ale vadí to u tabletu? Jestli chcete tenkou eleganci, tahle bestie zkrátka není pro vás.
- Svítilna. Na zádech jsou tři stovky LED rozdělené do dvou modulů s celkovým jasem 400 lumenů. Spouští se dedikovaným tlačítkem na horní hraně, jas je možné redukovat a výrobce přidal samostatnou aplikaci, ve které si můžete pohrát se stmíváním, časovačem, nebo spustíte SOS režim. I při maximálním jasu stačí baterie na 19 hodin svícení.
- Odolnost. Tablet má kovový plášť a uvnitř silikonové silentbloky na pohlcení nárazů. Dalece překračuje běžnou stupnici IPxx, splňuje armádní standard MIL-STD-810H, má bez poskvrnky přežít pád ze 150 centimetrů displejem na beton. Výrobce se ještě chlubí odolností proti pádu z 12 metrů, ale blíže nespecifikuje podmínky. Ve vodě může do hloubky 150 cm na 30 minut, což není nijak extrémní hodnota, ale vzhledem k integrovanému projektoru a masivním chladicím cestám se skutečným mechanickým ventilátorem je vlastně i tohle působivé.
- Výbava. Nešetřilo se ani na vnitřnostech. V marketingových kanálech se výrobce chlubí úložištěm o kapacitě 1 TB s možností rozšíření až na 3 TB a operační pamětí 16 GB, ale existuje i levnější verze 12/256 GB. Hlavní fotoaparát má 108 MPx, selfie kamera má 50 MPx, což mohou být jen nevýznamná čísla, ale techniku dodal Samsung, což by mělo být zárukou kvality. Displej má 11", rozlišení 1920 × 1200 pixelů a jas až 650 nitů. S čipsetem MediaTek Dimensity 7300 SoC nehrozí nedostatek výkonu a zároveň je připravený i na hrátky s AI. Android je ve verzi 15 a výrobce slibuje postupný update až na Android 17.
Cena a dostupnost
Na webu výrobce je verze 12/256GB za 14 129 Kč, prémiová varianta 16GB/1TB je jen o pár stovek dražší: 14 985 Kč. Pokud si Blackview Active 12 Pro vyhledáte na Aliexpressu, což je minimálně pro začátek výhradní prodejce, můžete pár stovek ušetřit.