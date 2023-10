Bláznivá nositelnost od Googlu. Tato kšiltovka ve tvaru tlačítka klávesnice píše přes Bluetooth texty na mobilu

Japonsko je země neomezených možností s kulturou, kterou pro Evropana není úplně snadné pochopit. V tomto kontextu tak možná ani nijak zvlášť nepřekvapí nová nositelnost, za kterou stojí japonský tým klávesnice Gboard. Jedná se o čepici na hlavu, jejíž součástí je otočný mechanismus s kšiltem. Podle toho, jak jej natočíte, a stisknete čepici, pošlete do telefonu přes Bluetooth patřičný znak. Ne, není to apríl...

Rovnou je třeba zmínit, že Google tuto čepici vyrábět nebude. Místo toho nabídl volně ke stažení její plány, které můžete vystřihnout z kartonové krabice, a nebo si ji vytisknout na 3D tiskárně a složit přesně podle Githubu. Na něm se dozvíte, že se nejedná o produkt, který by byl Googlem oficiálně podporován, jenže jsou to právě zaměstnanci japonského Googlu, kteří projekt popisují na videu. A to pochází z YouTube kanálu Google Japan.



Japonský Google dal vzniknout unikátní čepici pro psaní textů na smartphonu. Písmenu vybíráte otočením kšiltu, „kliknutím“ čepice o hlavu pošlete znak přes Bluetooth do telefonu

Způsob zadávání hlavou (kliknutím na čepici) se nazývá Atama Imput (familiární zkratka AI), a zaměstnanci Googlu jej ve vší vážnosti berou jako určitou vizi pro zařízení budoucnosti, která budeme nosit na hlavách. Čepice má různé přídavné moduly, např. stínítko na oči nebo řemínek, který čepici udrží na hlavě i za silného větru. Alternativně je možné „technologii“ zakomponovat do vaší stávající oblíbené čepice. Bude potřeba šestiosý inerciální senzor, přepínač pro zapnutí, USB-C pro nabíjení a Bluetooth pro spárování se smartphonem.

Nejnovější kuriózní nositelnost od Googlu: