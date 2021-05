BLESKmobil navyšuje data v měsíčních balíčcích až o třetinu, ceny se nemění

Virtuální operátor BLESKmobil od dnešního dne navyšuje objemy dat v předplacených měsíčních balíčcích. Navýšení se týká všech pěti balíčků MINI, MIDI, MAX, MEGA a ULTRA. Největší porci přidá virtuál právě u nejvyššího balíčku, a to 5 GB, což představuje 33% zvýšení. Navýšení proběhlo následovně:

Balíček Navýšení objemu (z/na) Cena za měsíc BLESKmobil MINI 800 MB → 1 GB 129 Kč BLESKmobil MIDI 1,5 GB → 2 GB 199 Kč BLESKmobil MAX 3 GB → 4 GB 299 Kč BLESKmobil MEGA 7 GB → 8 GB 399 Kč BLESKmobil ULTRA 15 GB → 20 GB 599 Kč

Data v balíčku lze navíc dál navýšit díky bonusové akci, která probíhá do 30. června 2021. Při každém dobití do uvedeného data za alespoň 300 Kč a aktivním datovém balíčku se připíše 50 % objemu dat používaného balíčku. U nejvyššího ULTRA tak můžete získat dalších 10 GB navrch. Nevyčerpaná data se nepřevádí do dalšího měsíce.