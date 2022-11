BLESKmobil slaví 10 let. K narozeninám nadělí zákazníkům neomezené volání a 4 GB dat za 199 Kč

BLESKmobil je historicky první virtuální operátor, který začal působit na českém trhu. Své služby v síti O2 spustil na začátku listopadu 2012, v těchto dnech tedy slaví kulaté 10. výročí. K této příležitosti si pro své zákazníky připravil zvýhodněnou nabídku kombinovaného balíčku s voláním a mobilními daty.

Narozeninový balíček představuje vylepšenou variantu dosavadního balíčku TOP. Objem volných minut byl ze 400 trvale upraven na neomezeně, volat se takto může do všech sítí, a to i v roamingu v zemích EU. K tomu je součástí balíčku i objem 4 GB mobilních dat. To vše za akční cenu 199 Kč.

Zvýhodněná cena je dostupná pouze v rámci kampaně od 7. listopadu do 31. prosince 2022, poté vzroste na standardní cenu 399 Kč. Nový balíček TOP je platný na 30 dní, v uvedeném období ho za zvýhodněnou cenu stihnete využít nejvýše dvakrát.

Balíček lze aktivovat prostřednictvím bezplatné SMS odeslané ve formátu DAREK na číslo 999340. Balíček se po 30 dnech automaticky obnoví. Více informací o narozeninové nabídce virtuálního operátora najdete na www.bleskmobil.cz.

Pozn.: Virtuální operátor BLESKmobil je společným podnikem O2 a vydavatelství Czech News Center, pod které spadá také MobilMania.cz.