BLESKmobil slaví 11 let. K narozeninám nadělí zákazníkům neomezené volání a 4 GB dat za 199 Kč

BLESKmobil je historicky první virtuální operátor, který začal působit na českém trhu. Své služby v síti O2 spustil na začátku listopadu 2012, dnes tedy slaví 11. narozeniny. Během své existence aktivoval celkem 700 tisíc SIM karet a dnes má v nabídce již 10 různých balíčků pro předplacenkáře.

Letos v květnu začal BLESKmobil fungovat v síti 5G a dohnal tak náskok velkých síťových operátorů i některých dalších virtuálů. K jedenáctým narozeninám naděluje operátor svým zákazníkům zvýhodněnou nabídku kombinovaného balíčku s voláním a mobilními daty.

Jedná se o známý balíček TOP, který si zákazníci do konce roku budou moci aktivovat s 50% slevou. Neomezené volání do všech sítí a k tomu 4 GB tak budou moci využívat za 199 Kč, a to maximálně po dobu 5 měsíců. Volné jednotky balíčku lze bez příplatku použít i v roamingu v zemích EU. „Esemesky“ ale součástí nejsou, jedna odeslaná stojí 1,50 Kč.

Aktivaci je nutné provést v období od 7. listopadu do 31. prosince 2023. Od okamžiku aktivace platí zvýhodněná cena 199 Kč po dobu 5 měsíců, šestý měsíc už bude zase za plnou cenu 399 Kč. Při nedostatku kreditu se balíček uspí, o výhodu zákazník nepřijde. Při dostatečném kreditu dojde k automatickému obnovení, balíček platí vždy 30 dní.

Při dobití kreditu za 300 Kč a současně aktivovanému balíčku TOP (i se zvýhodněnou cenou v narozeninové akci) se přidává 1 GB dat jako bonus (platí jen do konce platnosti balíčku, je lepší dobíjet hned po začátku 30denního období). Balíček TOP se slevou lze aktivovat prostřednictvím bezplatné SMS odeslané ve formátu DAREK na číslo 999340. Více informací o narozeninové nabídce virtuálního operátora najdete na www.bleskmobil.cz.

Pozn.: Virtuální operátor BLESKmobil je společným podnikem O2 a vydavatelství Czech News Center, pod které spadají také weby rodiny Živě.cz.