Blesková akce do vyprodání zásob. T-Mobile tajně spustil prodej Limitované datové karty 100 GB za 300 Kč

T-Mobile v tichosti do nabídky na svém e-shopu vrátil předplacenou datovou kartu se 100 GB dat za 300 Kč měsíčně. Jde o obdobu oblíbené Datamanie 100 GB konkurenčního O2, která se ve stálé nabídce prodává o polovinu dráž – za 449 Kč. Rozdíl je v tom, že T-Mobile svoji „stogigovku“ nikdy nenabízel dlouhodobě, šlo vždy o limitovanou edici. To je i případ tohoto „dropu“, v rámci nějž je karta na e-shopu dostupná nejdéle do 31. března 2025 (nebo do vyprodání zásob).

Na e-shopu T-Mobilu jde znovu koupit výhodná 100GB datovka. Může zase rychle zmizet

Parametry předplacenky zůstávají stejné – po nákupu za tři stovky je na kartě nastaven tarif 100 GB na 30 dní. Na první měsíc používání jsou data předplacená rovnou z prodeje, na další měsíce bude potřeba mít na předplacence přednabitý dostatečný kredit. Při nedostatku kreditu se čerpání dat vypne a obnoví se až po nabití částky. Pokud samoobnovení balíčku nepřerušíte, získáte 12. obnovení zdarma. Za rok v tomto režimu zaplatíte 3300 Kč – v přepočtu tedy 275 Kč za 100 GB na měsíc, což je s přehledem nejvýhodnější částka na českém trhu.

Kromě datování lze s kartou i telefonovat a posílat SMS, ale tady už se to nevyplatí. Za minutu hovoru se účtuje nevýhodná sazba 4,50 Kč, odeslání SMS stojí 1,90 Kč. Operátor se částečně snaží kartu ochránit proti skupování překupníky, proto je potřeba ji aktivovat nejpozději do 30. září 2025.