Blíží se další oslava pokémonů. Go Fest se po třech letech uskuteční ve fyzické podobě, doplní jej i virtuální akce

Globální mobilní fenomén Pokémon Go i po letech stále táhne. Důkazem je návrat akce Go Fest, která se naposledy uskutečnila v roce 2019. Tedy v době, kdy ještě svět neovlivňovala pandemie koronaviru. Před třemi lety se Go Fest konal v Dortmundu, a přímo z místa dění jsme vám zprostředkovali obsáhlou reportáž. A zatímco v předchozích dvou letech akce proběhla jen ve virtuální podobě, letos se opět vrací fyzická akce za účasti hráčů z celého světa.

Celkem se letos uskuteční tří fyzické akce Go Fest, a nás bude zajímat zejména evropský event, který se uskuteční v Berlíně, a to od 1. do 3. července. To je pro České hráče velmi blízká lokalita, byť letecky špatně dostupná. Hráči z ČR však mohou na akci vyrazit přímým vlakem z Prahy. Od 22. července do 24. července se bude Go Fest konat v americkém Seattlu, fyzické akce zakončí japonský Go Fest v městě Sapporo (5. - 7. srpna). Cena lístků na akci zatím není známa, v Dortmundu se však před třemi lety začínalo na částce 25 EUR (cca 615 korun).



Lístek na virtuální akci Go Fest stojí 410 korun, jenže stačí zvolit alternativní obchod a ušetříte stovku...

Do třech měst na světě se však nemůže dostat úplně každý hráč Pokémon Go, a tak se i letos uskuteční virtuální Go Fest. Nemusíte nikam jezdit, stačí si koupit virtuální lístek, a budete mít možnost se zúčastnit této speciální herní akce kdekoliv na světě. Uskuteční se ve dnech 4. až 6. června, a její účastníci dostanou automatický přístup i na „zakončovací“ Go Fest 2022: Finale!, která se odehraje 27. srpna. Cena lístku na virtuální Go Fest činí 410 korun, pokud chcete ušetřit, kupte jej přes hru staženou z Galaxy Storu. Lístek zde stojí 337 Kč, a při placení je cena snížena až na 303 Kč. A co za to dostanete?

V průběhu dvou dní můžete čekat výskyt 70 vybraných druhů pokémonů, mezi nimiž nebude chybět vzácný Unown (písmena B, G, O, U) nebo třeba regionální pokémoni Torkoal, Tropius a Pancham. V raidech se objeví pokémon Axew, který zatím není mezi hráči příliš rozšířený, a k dispozici bude i v Shiny variantě. To ostatně platí i pro spoustu dalších pokémonů, kteří budou moci být Shiny vůbec poprvé (včetně nového legendárního pokémona Shaymin).

První den akce se budou střídat čtyři biomy s různými pokémony, všichni pokémoni najednou budou k dispozici i druhý den akce, včetně většího množství raidů. Kompletní detaily akce Go Fest 2022 jsou zveřejněny zde.

Ohlédnutí za akcí Go Fest Dortmund 2019:

