Blíží se doba, kdy kapacita baterie ve smartphonu nebude záležet jen na výrobci, ale i na použitém čipsetu

Opakuje se stejná situace jako před loňským uvedením čipsetu Dimensity 9300. U něj se před uvedením spekulovalo o tom, že čipset bude pro maximální výkon potřebovat vyšší kapacitu baterie, než je „nepsaný standard“ 5 000 mAh. Mediatek to však posléze vyvrátil, ovšem stejná situace se znovu dostává do hry v souvislosti s připravovaným Snapdragonem 8 Gen 4. A procesory, závislé na kapacitě baterie, se začínají zmiňovat stále častěji. Dnes to vypadá zvláštně, za pár let to klidně může být pravidlem.



Už Mediatek Dimensity 9300 měl vyžadovat specifické baterie s vyšší kapacitou, nakonec to však nevyplnilo. Nyní se stejný požadavek cituje podruhé, a to u chystaného procesoru od Qualcommu. Nastal čas, kdy o kapacitě baterií v telefonech budou rozhodovat výrobci čipsetů?

Nová generace mobilního „superprocesoru“ od Qualcommu má být oznámena v říjnu, už teď se však hovoří o tom, že tomuto procesoru stávající 5 000mAh baterie nemusí stačit. Kvůli novým procesorovým jádrům Oryon, která mají mít frekvence až 4 GHz, totiž podstatně naroste nárok na energii. Podle zdroje je u nového procesoru minimem 5 500mAh baterie, s níž se ostatní testují aktuální prototypy, v ideálním případě mají mít tyto smartphony až 6 000mAh akumulátory. V opačném případě je pravděpodobné, že se při maximálním výkonu telefonům podstatně sníží výdrž. A to na reputaci nového procesoru rozhodně nepřidá.

Samotný čipset má být vyráběný 3nm procesem, tedy úspornějším, než současná generace čipsetů, přesto však bude potřebovat hodně energie. A protože baterie s větší energetickou hustotou nevzniknou ze dne na den, je pro výrobce nejjednodušší zvýšit kapacitu baterií. Současně se však hovoří o tom, že právě nové procesory mohou být potřebnou hybnou silnou, která rozjede vývoj nových baterií s vyšší hustotou. O tom, že tyto baterie mají smysl, může mluvit Honor, jehož křemíko-uhlíkové baterie, které mají při stávajících rozměrech až o 10 % vyšší kapacity, se už dostaly do několika modelů.

Potřebujeme každý rok vyšší výkon?

Japonská TDK zase v budoucnu slibuje až 40% nárust kapacity baterií, jenže bez přesného časového rámce. Jenže, zatímco na zpětnou vazbu uživatelů (myšleno na baterie s další výdrží) jsou reakce mobilních gigantů velmi zpomalené, v případě top procesorů budou muset rychle zabrat, a nebo je v konečném důsledku nebudou moci integrovat do připravovaných telefonů.

A pokud se spekulace vyplní, bude jasné, že se s mobilními bateriemi pohybujeme „na hraně“ maximálního mobilního výpočetního výkonu. Jejich kapacita se bude určovat podle použitých procesorů, nikoliv podle představ výrobců nebo jejich designových týmů, které cílí na co nejnižší tloušťku smartphonů. Ve stávajících návrzích zřejmě jen těžko najdou prostor na skokové zvýšení kapacity baterie o pětinu...

A pak je tu ještě jedna zásadní otázka. Potřebujeme v telefonech rok od roku stále vyšší a vyšší výkon? Ten totiž mnohdy smartphony ani aplikace neumí adekvátně využít, a to platí třeba i o několik let starých mobilních procesorech nejvyšších řad. Není na čase investovat spíše do ještě větší energetické efektivity a „úspornosti“, než stále šroubovat výkon, který nikdo nevyužije?

