Blíží se soud, který může zakázat prodej třetiny nových mobilních telefonů

V pondělí začne dlouho očekávaná soudní pře, která má potenciál zastavit prodeje mobilních telefonů a dalších zařízení od mnoha výrobců. Vývojář procesorových jader Arm žaluje konkurenční společnost Qualcomm, kterou viní z porušení licenčních pravidel na svou procesorovou architekturu. Čipy Snapdragon od Qualcommu přitom pohánějí skoro třetinu všech nových mobilních telefonů na trhu.

Britský Arm, většinově vlastněný japonskou Softbank, už v říjnu odebral americkému Qualcommu licenci na výrobu čipů využívající jeho architekturu procesorových jader. Arm má na tomto poli prakticky celosvětový monopol, centrální jednotky navržené podle patentů Armu využívá 98 procent všech chytrých mobilních telefonů na světě.

Qualcomm dostal 60 dní na to, aby se s Armem dohodl na obnovení licence, nebo přestal architekturu Arm využívat. Prostor pro dohodu vyprší těsně před Štědrým dnem, obě firmy se ale už dříve rozhodly spor řešit u soudu a podaly na sebe žaloby. Soudní řízení ve státě Delaware začne v pondělí 16. prosince.

Dvě licence od Armu

Pokud soud dá rychle za pravdu Armu, nejen že bude muset Qualcomm přestat vyrábět čipy podle celosvětově rozšířeného vzoru, znamenalo by to ale i pozastavení prodeje všech nových zařízení, která v sobě čipy od Qualcommu mají. Podle dat společnosti Counterpoint měl Qualcomm ve druhém čtvrtletí na trhu s čipsety do mobilních telefonů podíl 31 procent a dodává své procesory většině velkých výrobců mobilních telefonů včetně Samsungu, Motoroly nebo Xiaomi.

Spor se točí kolem akvizice Qualcommu z roku 2021. Americká firma tehdy koupila menšího vývojáře čipů Nuvia, který také držel licenci na čipová jádra od Armu. Britové tvrdí, že Qualcomm měl po spojení obou firem povinnost vyjednat nové podmínky své licence. To se ale nestalo a Qualcomm považuje svou původní licenci za stále platnou. Arm reagoval tím, že v roce 2022 svého dlouholetého obchodního partnera zažaloval za porušení licenčních podmínek a práv k ochranné známce.

Qualcomm po akvizici firmy Nuvia vyvinul novou řadu procesorů označovanou jako Oryon, kterou dodává do specializovaných notebooků od HP a Microsoftu, zaměřených na využití umělé inteligence. V říjnu společnost uvedla, že pracuje na tom, aby novou technologii nasadila i ve svých čipech Snapdragon pro mobilní telefony.

Arm tvrdí, že Qualcomm měl po akvizici společnosti Nuvia povinnost zničit všechny její původní návrhy čipů. Toto duševní vlastnictví nesmí být přeneseno na Qualcomm bez souhlasu Armu, uvádí žaloba podaná britskou firmou. Licenci Nuvie na svou čipovou architekturu zrušil Arm v únoru 2023 v reakci právě na to, že se mu s Qualcommem nepodařilo dohodnout na novém licenčním ujednání.

Z partnerů konkurenti

Podle analytiků Bloomberg Intelligence pře navzdory vzájemným žalobám nejspíš skončí dohodou. „Žaloba společnosti Arm proti Qualcommu pravděpodobně skončí dojednáním licence, která výrobci čipů poskytne práva upravovat architekturu od Armu, ale za cenu vyšších licenčních poplatků, než platila Nuvia,“ uvádějí analytici ve zprávě pro investory.

Firmy Arm a Qualcomm byly dlouholetými partnery, postupně si ale obě společnosti začínají i konkurovat. Zatímco dříve se Arm soustředil výhradně na navrhování čipových jader, v posledních letech začíná zákazníkům nabízet stále kompletnější návrhy procesorů, které si pak mohou producenti koncových zařízení rovnou vyrábět. Právě to bylo přitom dříve výhradní doménou Qualcommu a několika dalších firem, které na základě čipové architektury od Armu vyvíjely procesory.

Na druhou stranu i Qualcomm nyní vstupuje do prostoru dříve vyhrazeného Armu, když některé ze svých čipů vyrábí na základě vlastní architektury namísto toho, aby využíval návrhy od Armu.

Článek vyšel také na webu e15.cz