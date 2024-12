Bloatware z telefonů nezmizí ani v příštím roce. Mobilní výrobci si kvůli němu často kazí reputaci

Pojem „bloatware“ vznikl v raných dobách smartphonů, a označuje předinstalovaný software, který je zcela zbytečný. Pokud se podíváte na základní výbavu telefonu a odmyslíte si předinstalované aplikace od výrobce a od Googlu, dostanete sadu „zbytečných“ aplikací, které jsou v telefonu nadbytečné.



Jeden příklad za všechny. Stiskem tlačítka dostanete skvělé aplikace ZDARMA, v prohlížeči zase musíte schválit předávání vašich osobních dat. Přesně to se děje třeba u Samsungu Galaxy A55

Často jsou to první aplikace, které z telefonu odinstalujete, někdy se však může stát, že ani nejdou kompletně odebrat. Tzv. bloatware však není žádnou minulostí, řada výrobců do telefonů stále instaluje zbytečné aplikace nebo součástí, které vám mají doporučovat oblíbené aplikace. A nevyhýbá se to ani těm nejdražším modelům.

Co je to bloatware? Jako „bloatware“ se označují předinstalované aplikace a hry, které zabírají systémové zdroje (např. operační paměť, úložiště a výpočetní zdroje na pozadí), aniž by sloužily k něčemu užitečnému. Typický je zejména u levnějších telefonů, přičemž z tematického pohledu se často jedná o aplikace, které uživatel telefonu aktivně nepotřebuje (nebo jen v kombinaci se specifickou značkou příslušenství), popř. vyžadují přihlášení, zobrazují reklamy nebo „čistí“ paměť. Může se však jednat i o hry různého typu. Často se jedná i o aplikace, které mají stejnou funkci jako jiné aplikace, které jsou v telefonu už nainstalované. Navíc platí i to, že ne každý bloatware jde z telefonu odinstalovat. Někdy jej můžete pouze deaktivovat. Sice pak neběží na pozadí, ale stále zabírá paměť telefonu.

Asi není nic horšího, než poprvé spustit nový telefon, abyste zjistili, že z něj hned musíte odinstalovat třeba deset zbytečných aplikací a her. A právě to je často první zkušenost s telefony některých, převážně čínských, značek. Při spouštění aplikací musíte jednotlivě schvalovat uživatelské podmínky, a mezi to se může zatoulat i různý doporučený obsah. Třeba složka „Hot Apps“ v nadstavbě ColorOS do Oppa může jedním kliknutím automaticky stahovat aplikace, o které nemáte zájem. Motorola může dělat to stejné, na pozadí může systémová komponenta sama stahovat aplikace a hry, které uživatel telefonu nechce a zřejmě ani nepotřebuje.

Bloatware je dvousečná zbraň

Bloatware najdete i u high-end telefonů značky Xiaomi či u telefonů od Samsungu. Ty mají v základu předinstalované aplikace od Microsoftu, dále pak LinkedIn, a aplikace Spotify či Netflix. Asi se nad tím dají přimhouřit oči, protože se jedná o populární aplikace. Na druhou stranu je neakceptovatelné, když vás telefon řady Galaxy, byť střední třídy, láká na „skvělé aplikace“ už při úvodním nastavení. A pokud jejich instalaci zrušíte, tak jen „odložíte nastavení aplikací“. Ještě více však vadí základní stránka webového prohlížeče, která žádá o předávání osobních údajů třetím stranám. A to i u telefonů řad Galaxy Z a Galaxy S.



Infinix Zero 40 a bloatware AHA Games či GoPro Quick

Bloatware byl, je, a zřejmě i bude nedílnou součástí smartphonů napříč různými značkami. Ty mají z předinstalovaného nebo doporučeného obsahu určité finanční prostředky, byť někdy může tento bloatware hazardovat s jejich reputací. Finanční odměny však zřejmě budou hodně lákavé, protože jinak by firmy do telefonů z vlastní vůle tyto „zbytečné“ aplikace samozřejmě vůbec neinstalovaly.

Jako bloatware však někdy můžete i označit aplikace od výrobců, které jen duplikují funkce povinných aplikací v telefonu. Základní sadu aplikací poskytuje Google, takže třeba webový prohlížeč od výrobce telefonu, popř. správce souborů nebo prohlížeč fotek, může z určitého pohledu také vypadat jako bloatware.



Bloatware a Vivo V40 – TikTok, Booking a několik mobilních her. Jako bloatware se může jevit i zdvojená funkcionalita aplikací. Např. dva předinstalované prohlížeče fotek vůbec nedávají smysl

Na druhou stranu se však najdou i výrobci, kteří bloatware do telefonů instalovat nepotřebují. Např. Asus, který omezil předinstalovaný obsah třetích stran na úplné minimum. Bloatware nemají ani Pixely, byť je to trochu diskutabilní, protože i spousta aplikací od Googlu, které třeba nepoužíváte, může bloatwarem alespoň zavánět.

To, že se chtějí mobilní výrobci odlišit aplikacemi nebo vlastními aplikačními obchody, je rozhodně dobrá věc, jen by měli rozhodnutí jejich případné instalace nechat na uživateli. Ideálním příkladem je úvodní nastavení některých telefonů od Samsungu nebo Pixelů. V něm si navolíte, jaké doplňkové aplikace od výrobce se mají hned stáhnout a nainstalovat. A zde by se měly inspirovat i ostatní značky.

Měl váš stávající telefon při prvním zapnutí bloatware? Odinstalovali jste jej nebo některou z předinstalovaných aplikací aktivně používáte?

Via Avg, Androidauthority, Euractiv