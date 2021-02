Bloomberg: Apple reverzní nabíjení neplánuje. Přitom má technologii připravenou...

Podle agentury Bloomberg a uznávaného analytika Marka Gurmana je nepravděpodobné, aby Apple v brzké době přišel s reverzním nabíjením. To je technologie, které by umožnila nabíjet např. Apple Watch či sluchátka AirPods pouhým položením na záda iPhonu. Je to poměrně škoda, protože Apple má funkci už připravenou.

Magazín MacRumors totiž v beta verzi systému iOS 14.5 objevil náznaky nového příslušenství pro MagSafe, se kterým by měl Apple brzy vyrukovat. Společnost samozřejmě chce prodávat svá příslušenství, protože z toho má jednoduše zisk, který by mu funkce reverzního nabíjení nepřinesla. To je ale zase v rozporu s uveřejněným patentem, který ukazuje MacBook, který po obou stranách trackpadu umožní nabíjet jak telefon, tak sluchátka společnosti.

Reverzní nabíjení je u iPhonů 12 připravené, což se zjistilo podle FCC přihlášek. Teoreticky by tak Applu stačilo aktualizovat systém a funkci povolit. Protože se k tomu ale nemá, nevypadá to, že bychom se reverzního nabíjení v brzké době dočkali.