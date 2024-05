BlueBerry vzdává hold legendárním telefonům. Je to známá QWERTY klávesnice pro všechny Androidy

Zatímco v začátcích smartphonů s rozličnými operačními systémy se často využívaly fyzické klávesnice pod displejem, nástup iPhonu to všechno změnil. Z telefonů se staly větší či menší placky s dotykovým displejem, u nichž na fyzickou klávesnici už nezbylo místo. Dnes je Android s QWERTY klávesnicí prakticky tabu (drží se jen značka Unihertz), a tak musíme vzít zavděk doplňkovým příslušenstvím. A to starou dobrou klávesnicí od BlackBerry.



BlackBerry sice už dávno neexistuje, jeho klávesnice však žije dál...

Zatímco značka už před lety přestala existovat, v srdcích může žít dál i díky projektu BlueBerry. Jedná se o doplňkovou klávesnici ke smartphonu, která žije jako open source projekt. Komplet využívá tělo vytištěné na 3D tiskárně. Následně je do něj vsazena baterie Nokia BL-5B, která klávesnici udrží spolehlivě při životě několik dní. Na těle klávesnice se nachází ještě USB-C konektor, který slouží k jejímu nabíjení, ale také k samotnému propojení s telefonem. A nebo můžete vsadit na Bluetooth a klávesnici k telefonu připojit pomocí magnetického držáku a krytu s podporou MagSafe. Bezpečné držení kompletu má pod palcem držák Pop Socket.

BlackBerry klávesnice jako open source

To je ostatně i hlavní bod ukázky tohoto uživatele, který si klávesnici zakoupil a opticky tak dosti výrazně prodloužil délku Pixelu 7 Pro. Podle jeho videa funguje BlueBerry nejlépe s klávesnici Microsoft Swiftkey, navíc nepřijdete o umělou inteligenci v podobě Copilota. Do fyzické klávesnice si mohou zájemci nahrát vlastní firmware a upravit funkčnost tlačítek tak, aby co nejvíce připodobňovala fungování klávesnice u legendárních BlackBerry. Součástí klávesnice je i několik systémových tlačítek, trackpad, přepínání mezi běžnými a speciálními znaky či podsvětlení. Běžné psaní na klávesnici však funguje i bez jakéhokoliv flashování či programování.

Samotné klávesnice pochází z webu Lectronz, ve které stojí komplet, dle použité klávesnice, od 28 do 43 EUR (700 až 1 060 Kč). Posílají se do celého světa z Německa, v současné době jsou však, i díky výrazné viditelnosti klávesnice na YouTube, dočasně vyprodané. Přenosná klávesnice z modelu BlackBerry Q20 se však brzy opět vrátí do prodeje. Technicky zdatní zájemci si ji však mohou podle dokumentace vytisknout na 3D tiskárně a zkompletovat sami.

Samotná klávesnice výhodu v tom, že je univerzální. Mimo Androidů ji spojíte i s iPhony. Už dříve jsme psali o přídavné klávesnici Clicks pro iPhony, která však podporuje jen řady iPhone 14 a iPhone 15.

Via: hackday