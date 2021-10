Bluestacks X. Startuje první cloudová platforma pro Android hry, která má velké cíle

Značka Bluestacks známá zejména v oblasti Android emulátorů pro desktopové systémy, se vůbec poprvé pustila do cloud gamingu. Výsledkem je služba Bluestacks X, která slouží ke cloudovému hraní Android her přes webový prohlížeč z jakéhokoliv zařízení. Při hraní se využívá hybridní cloud save, takže můžete na jednom zařízení začít a na druhém plynule pokračovat. V betaverzi je zatím připravenou pouze 13 her, nové tituly však mají do služby přibývat každý týden.

Pro přihlášení ke službě stačí přejít na stránku x.bluestacks.com a přihlásit se přes Google, Facebook nebo Discord účet. Následně se vám zpřístupní 13 her, které si můžete spustit ve webovém prohlížeči na jakékoliv platformě (od iOS přes Linux až po hraní uvnitř Discordu). Překryvná vrstva vám odhalí klávesy určené pro základní herní akce, které taktéž obslouží dotyk na virtuální displej počítačovou myší. Načtení her je rychlé, nepotřebujete je ani instalovat. V betaverzi však občas zlobí správná jazyková mutace. Některé hry se vám tak spouští v ruštině a nikoliv v „mezinárodní“ angličtině.

Představení služby Bluestacks X:

Z nabídky Bluestacks X si sice můžete i nadále stáhnout instalační soubor emulátoru Bluestacks 5, který vám spustí další hry (v současně době až 200), které ještě nejsou k dispozici pro cloudové hraní. Služba je poskytována zcela zdarma, pouze s reklamami typu „pre-roll“, což znamená, že reklamy nezasáhnou do samotného hraní her. Pro Bluestacks X už se však rýsuje zdatná konkurence, protože ve Windows 11 bude možné přímo spouštět Android aplikace. Stojí za tím užší spolupráce Microsoftu a Amazonu, jehož obchod bude možné stáhnout v nejnovější verzi Windows.