Boční světla a promítačka na silnici. Za touto vytuněnou e-koloběžkou stojí známý výrobce luxusních aut

Čas od času vás na Mobilmanii informujeme o zajímavých novinkách ze světa elektrických koloběžek. Přestože mají dvě kola, stále se většinou propojují přes chytrý telefon. Není tomu tak dávno, co spolupráci na chytré koloběžce ohlásilo Xiaomi a Mercedez-Benz. Nyní tu máme další známou automobilovou značku, která se do tohoto zařízení pustí.

Je jím překvapivě Bugatti. Tento francouzský výrobce luxusních aut, který zatím stále nemá vlastní elektromobil, zatím zkouší vstoupit do světa elektromobility trochu v lehčím stylu. Koloběžka Bugatti se dočkala skvělého zpracování a typické modré barvy. Je vyrobena ze slitiny magnesia a uveze až 110kilového člověka. Kdo by ale čekal vysoké sportovní výkony, bude spíše zklamán.

Výkonem neohromí, světly ano

Koloběžku pohání motor o výkonu 700 W, což jí dodá maximální rychlost 30 km/h. Jen pro zajímavost, tento výkon by odpovídal necelé 1 koňské síle, tedy zhruba tisícině toho, co dokáží nejrychlejší auta Bugatti. Na přepravu po městě ale bude koloběžka skvělá. Díky váze 16 kg je totiž i relativně pohodlně přenosná. Dojezd koloběžky by pak díky 360Wh baterii měl být až 35 km. Dobíjí se cca 4 hodiny.

Koloběžka má samozřejmě vlastní displej pro ovládání a nechybí ani LED svítilna, a dokonce boční světla. Frajeřinkou je pak zadní světlo, které promítá logo Bugatti na silnici za vámi. Majitele těchto koloběžek tedy rozhodně nebude těžké přehlédnout.

Bugatti na výrobě koloběžky spolupracovalo s firmou Bytech International a zatím není jasné, kdy by měla dorazit na trh. Dokonce ani není známá cena, ovšem vzhledem k tomu, že se jedná o výrobce luxusních aut, lidovou cenu zřejmě očekávat nemůžeme.

