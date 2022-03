Bojíte se špehování? Telefony Oppo odhalí skryté kamery v okolí

Hodně cestuje, bydlíte po hotelích, sdílených bytech skrze Airbnb nebo jen máte strach, že vás doma někdo sleduje? Přesně pro vás je nová funkce telefonů Oppo. Konkrétně modelů vlajkové řady Find X5. Ty totiž získaly zajímavou vychytávku, díky které dokáží odhalit skryté kamery v okolí.



Pomocí aplikace Hidden Camera Detection bude uživatel schopen detekovat skrytou kameru.

Co je k tomu potřeba? Základem je systém ColorOS 12.1 nebo novější. Poté v obchodě Oppo App Store stáhnout aplikaci Hidden Camera Detection. Zatím je totiž aplikace pouze v beta verzi, takže ji uživatele stahuje na vlastní riziko. Výrobce však slibuje, že jakmile bude hotová finální verze, bude aplikace integrována přímo do systému a dokonce by se v budoucnu měla rozšířit i na další modely značky.

V aplikaci je pak uživatel vyzván k tomu, aby vypnul Wi-Fi či hotspot, aby nedošlo k rušení a telefon mohl začít skenovat, zda v okolí není některá skrytá kamerka s Wi-Fi. Uživatel je dokonce vyzváni k tomu, aby v pokoji rozsvítil a zhasnul světlo, aby telefon skrze kamerku mohl případně rozpoznat, zda některý ze skrytých kamer nevyužívá noční vidění.

Pokud aplikace skrytou kameru rozpozná, pomůže uživateli s jejím. K nalezení se používá jednoduchý metoda, kterou znají již malé děti. Grafika ukáže, stavy zima, přihořívá nebo hoří, když bude uživatel přímo u kamerky. K vyhodnocení vzdálenosti bude pravděpodobně využita intenzita Wi-Fi signálu ze skrytého zařízení. Zatím je funkce dostupná výhradně pro čínské uživatele, ale je možné, že se časem rozšíří a možná ji implementují i další výrobci telefonů.

