Březnový Pixel Drop do Evropy dostává satelitní služby. Všechny Androidy mohou snadno sdílet aktuální polohu

Google v průběhu barcelonského veletrhu MWC vydal březnový Pixel Drop pro své telefony a současně oznámil nové funkce pro všechny Androidy. Část z nich však není určena pro uživatele v Česku, protože například aplikace Pixel Studio a Pixel Screenshots u nás stále nejsou k dispozici, což platí i o umělé inteligenci detekující možné podvržené volání nebo podvodné textové zprávy. Hlavní bariérou je u veřejné betaverze této funkce nedostupnost češtiny. Na druhou stranu evropské Pixely 9 konečně podporují satelitní SOS služby.



Takto vypadá sdílení vaší aktuální polohy přes funkci Najít moje zařízení

Co je podporováno, a to nejen u Pixelů, ale také u ostatních Androidů, je sdílení polohy přes aplikaci Find My Device (alias Najít moje zařízení). Přímo v této aplikaci budete moci přehledně a jednoduše nastavit sdílení své polohy s vybranými přáteli. Ty si jen v rolovací nabídce vyberete a stisknete tlačítko sdílet. Pokud byste chtěli svou reálnou polohu sdílet mimo své přátele, stačí různými cestami nasdílet odkaz k mapovým podkladům, na kterých bude vidět vaše poloha.

Google dále vylepšil režim Android Auto, v němž bude nově dostupný větší počet her. Ty bude možné použít pro ukrácení volné chvíle, jen když čekáte v autě. Při jízdě samozřejmě nebudou hry k dispozici. V prohlížeči Google Chrome se u nákupů zobrazí historie pohybu ceny, která vám ukáže, zda je aktuálně avizovaná nízká cena skutečně tak nízká, nebo se produkt dříve prodával ještě levněji. Vedle adresního řádku stačí stisknout tlačítko se šipkou směřující dolů.

Speciality pro Pixely

Hlavní novinkou březnového Pixel Dropu je rozšíření nouzové satelitní konektivity do Evropy, konkrétně u řady Pixel 9. Nová funkce se zobrazí hned po aktualizaci, v systému již není chybová hláška, ale máte k dispozici kompletní rozhraní, v němž můžete satelitní služby nastavit nebo si je vyzkoušet nanečisto. Funkci najdete v Nastavení – Bezpečnost a stav nouze – SOS přes satelit na Pixelu.



Březnový Pixel Drop přinesl do řady Pixel 9 evropskou podporu nouzové satelitní konektivity

Funkce slouží k odeslání zpráv na tísňové linky a ke sdílení vaší polohy v místech, kde není k dispozici mobilní signál. Ukázka vás provede jednotlivými kroky, abyste věděli, jak by vypadalo využití funkce v případě skutečných problémů. Pro úspěšné připojení k satelitu je třeba volné prostranství bez husté zástavby. Telefon musíte otočit tak, aby ikona na displeji byla uprostřed kolečka. V té chvíli směřuje horní hrana telefonu směrem k obloze, a tu nesmíte nijak zakrývat.

Mezi další novinky patří utlumení oznámení na dvě minuty, pokud jich nárazově dorazí příliš mnoho. Pixel se dále dokáže spojit s kamerou GoPro nebo s fotoaparátem v dalším telefonu Pixel, abyste mohli streamovat obsah v oblíbených aplikacích pro sociální sítě a nabídnout záběry z různých úhlů pohledu. Google dále vylepšil režimy telefonu, které si snadno upravíte podle svých potřeb a rychle aktivujete přes horní lištu.



Nová podoba režimů telefonu

Hodinky Pixel Watch 3 dostávají Android 15, dokáží samostatně evidovat ženské zdraví a Google u nich dále vylepšil přesnost měření spánku. Do hodinek Pixel Watch 2 se pak dostává režim Auto-bedtime, který při usnutí sám utlumí notifikace a režim Always On. Při vstávání hodinky tento režim automaticky deaktivují.

Nové funkce pro Pixely a Androidy se začínají zpřístupňovat ode dnešního dne a může trvat až několik týdnů, než se dostanou i do vašeho Androidu.