Britové si na pevnině připlatí. První operátor jim ruší bezplatný roaming v EU

Sen bezplatného evropského roamingu se Britům doslova rozpadá před očima. Ještě letos v lednu se všichni britští operátoři dušovali, že se pro koncové zákazníky nic nezmění, že budou stále i na evropské pevnině v rámci zemí EU moci volat a datovat jako doma („roam like at home“). A tak to platilo až dosud.

Status quo prolomil až britský operátor EE, který jako první učinil nepopulární rozhodnutí – od ledna 2022 začne opět účtovat roamingové poplatky všem svým uživatelům, kteří vycestují do jiných států Evropy (mimo Irska). EE jako důvod zavedení poplatků uvádí „podporu investic směrem k britským uživatelům a špičkovým sítím“.

Společnost EE, kterou vlastní skupina BT Group, bude pro všechny své zákazníky cestující do 47 evropských destinací nabízet 30 denní „roaming pass“ za 10 liber (cca 300 Kč), v rámci něhož budou moci uživatelé použít svůj domácí tarif i v cizině. Připomeňme, že bezplatný roaming v Evropě se s vekou pompou zpřístupnil teprve v roce 2017, ovšem Brexit od něj prakticky odřízl britské uživatele. V obchodní dohodě, kterou vyjednala Velká Británie a Evropská unie se totiž uvádí, že mají mít operátoři „transparentní a odůvodněné roamingové poplatky“. Explicitně však poplatky, na jednu či druhou stranu, zakázány nejsou.

Dá se předpokládat, že brzy začnou „utahovat šrouby“ i další ostrovní operátoři, kteří zatím sahají jen k omezení datových objemů v EU. O2 zavádí měsíční 25GB FUP na mobilní data, operátor Three snižuje limit z 20 na 12 GB. A podle mnohých je to jen začátek k obnoveným roamingovým poplatkům.

A jak jsou na tom čeští operátoři při cestách svých domácích uživatelů do Velké Británie? Všichni shodně uvádějí, že ani po Brexitu nemají v plánu začít účtovat roamingové poplatky na území UK. Vše tedy, alespoň prozatím, funguje stejně jako v době, kdy byla Velká Británie ještě členem EU.

Roaming v Evropské unii skončil již v roce 2017:

Zdroj BBC