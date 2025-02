Britská vláda chce po Applu zadní vrátka do iCloudu. Získala by přístup k datům uživatelů po celém světě

Apple údajně obdržel příkaz od britské vlády vytvořit zadní vrátka, která by umožnila bezpečnostním složkám přístup k šifrovaným zálohám na iCloudu. Pokud by byl implementován, britské bezpečnostní služby by měly přístup k zálohám kteréhokoli uživatele po celém světě. Apple by navíc nesměl uživatele upozornit, že jejich šifrování bylo narušeno. Informoval o tom deník The Washington Post.

Britské úřady se opírají o tamní zákon o vyšetřovacích pravomocích, známý také jako „Sledovací charta“. Úředníci v souladu s ním požadují plošný přístup k end-to-end šifrovaným souborům nahraným kterýmkoli uživatelem na světě do iCloudu (tedy nikoli přístup k určitému konkrétnímu účtu). Poskytovatel služeb přitom nesmí sdělit, že vláda vznesla takový požadavek a nesmí ani varovat své zákazníky.

Udělit přístup, nebo zrušit šifrování?

Zálohy v iCloudu nejsou ve výchozím nastavení šifrované. Možnost rozšířené ochrany dat byla přidána v roce 2022 a musí se aktivovat manuálně. Využívá end-to-end šifrování, takže ani samotný Apple nemá přístup k šifrovaným souborům. Proto se teď očekává, že Apple v Británii tuto rozšířenou ochranu dat přestane zákazníkům nabízet. Tím by se ale neřešil požadavek britské vlády na přístup k souborům sdíleným uživateli v dalších zemích.

Apple se nachází v nepříjemné pozici, kdy se sice může odvolat proti britskému příkazu a rozporovat například neúměrnost požadavků vzhledem k bezpečnosti, ale ani případné odvolání by neznamenalo odklad příkazu. Stojí tak de facto před volbou, zda udělit Britům přístup, anebo službu šifrování globálně zrušit. Už loni na jaře se při projednávání kontroverzní novely vyšetřovacího zákona Apple vyjádřil tak, že nevidí důvod, proč by britská vláda měla mít pravomoc sledovat data občanů z jiných zemí světa, anebo rozhodovat o tom, zda smějí či nesmějí používat pro svá data end-to-end šifrování.

Bezpečnostní služby a zákonodárci ve Spojeném království dlouhodobě bojují proti službám se šifrováním a tvrdí, že tato technologie usnadňuje teroristům a pachatelům sexuálně motivovaných trestných činů skrývat se před policií. Bezpečnostní složky dalších západních států toto stanovisko zatím nesdílí – Američané, Kanaďané i Austrálie naopak doporučuje v co nejvyšší míře data šifrovat. Pokud ale Apple Britům vyhoví, je možné, že i další země včetně Číny od něj budou následně požadovat stejný přístup.

Zdroj: The Verge