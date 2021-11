Brýle od Applu nebudou jen doplněk k iPhonu, půjde o samostatné AR zařízení. Přijít má za rok

O tom, že Apple již nějakou dobu pracuje na vlastních brýlích, a to jak pro virtuální, tak pro rozšířenou realitu se mluví už nějakou dobu. Nyní se k situaci opět vyjádřil uznávaný analytik Ming-Chi Kuo s tím, že očekávané brýle pro AR by dokonce měly dorazit již příští rok.

Rozšířená realita je prý nyní pro Apple naprostou prioritou a během 10 let by údajně měla důležitostí v portfoliu značky dokonce předběhnout iPhone.

Brýle však rozhodně nebudou žádné ořezávátko. Kuo tvrdí, že bude mít dokonce dvě samostatné výpočetní jednotky. Ta hlavní bude dokonce výkonnější, než procesory v iPhonech a měla by být zhruba na úrovni počítačů Mac.

Chybět by neměl i druhý úspornější čip, který bude řešit práci se senzory a doplňkové výpočty. Kuo také dodává, že podle něj by brýle měly nabídnout dvojici micro OLED displejů od Sony s 4K rozlišením.

Zařízení bude tedy kompletně samostatné a nebude vyžadovat připojení iPhonu či počítači, což je podle analytika ten hlavní klíč k jeho růstu popularity v příštích letech. Brýle sice budou spolupracovat s ostatními Apple zařízeními, ale budou mít i vlastní virtuální ekosystém, který má přinést lepší uživatelský zážitek. Dočkat bychom se měli prý již v posledním kvartále 2022.

Chytré brýle v poslední době představilo například TCL:

Zdroj: 9To5Mac