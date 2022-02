Bude nový Razr převlečený naruby? Motorola si patentovala véčko, jehož displej se překládá směrem ven

Motorola by měla v letošním roce představit nástupce skládacího Razru 5G, čímž by udržela krok, nejen se Samsungem, ale také s dalšími výrobci, kteří se letos chystají vypustit na trh skládací véčka. Podle nedávno zveřejněného patentu však Motorola možná na celou věc půjde trochu jinak. Zatímco jiní výrobci využívají vnitřní skládací displej a vnější informační displej, budoucí Motorola by mohla mít displej pouze jeden...

Na náčrtcích je patrné, že Motorola zvažuje u skládacího véčka využít pouze jeden skládací displej, který se však bude, dost netradičně, překládat směrem ven. V zavřeném stavu byste tak měli displej na přední, horní i zadní části telefonu, což věstí určité riziko v poškrábání displejových částí. Na druhou stranu displejová část na zádech by mohla sloužit třeba pro zobrazení hledáčku při focení selfíček.

Samotný fotoaparát by byl umístěn ve výstupku poblíž spodní části telefonu. Zakřivení displeje v zavřeném stavu připomíná tvar písmena U, a vypadá to, že v zavřeném stavu by mezi oběma díly nebyla žádná mezera. Konstrukčně je tak řešení velmi blízké Oppu, které dokáže obě díly skládacího Find N zavřít bez jakékoliv mezery. Byť v tomto případě se jedná o displej, který se zavírá směrem dovnitř. Čínská značka však chce v letošním roce vydat i své skládací véčko, které má cenově i výbavou přímo konkurovat Galaxy Z Flip3 od Samsungu.

Patent véčka od Motoroly je dost netradiční, a možná i ve finále nepraktický. Nikde však není psáno, že by nástupce Razru měl vypadat přesně takto. Se skládacími konstrukcemi navíc koketuje i celá řada dalších výrobců. Ze všeho nejvíc nás zajímá skládací Pixel Fold, který by mohl spatřit světlo světa již v první polovině letošního roku. Jedná se o zařízení, které by mělo mít vzhledově velmi blízko k Samsungu Galaxy Z Fold3.

Představení skládací Motoroly Razr 5G:

Zdroj Patentscope Via MySmartPrice