Bude to sběratelská rarita. LG přece jen vyrobí Rollable, ale jen pro interní účely

LG sice ukončilo produkci mobilů, ale celkové uzavření výroby neprobíhá obvykle jako mávnutím kouzelného proutku. Paralelně je v každém okamžiku výrobního cyklu mnoho produktů v různé fázi vývoje. Rané plány se prostě zahodí, ale propracovanější prototypy, kterým zbývá jen krůček k finalizaci, by byla škoda jen tak opustit. Zvlášť v případě, kdy by se mohlo jednat o technologické prvenství!

K němu mělo LG docela slušně nakročeno přípravou prvního smartphonu s rolovacím displejem. Podobnou technologii vyvíjí třeba i TCL, Oppo nebo další výrobci, ale LG mohlo na trh přijít s finálním produktem jako první. Čáru přes rozpočet novému, technologicky inovativnímu smartphonu udělalo rozhodnutí zaříznout mobilní divizi a ukončit výrobu telefonů LG k 31. červenci 2021.

Jen pro ruce zaměstnanců

Jihokorejská společnost potvrdila pro tamní deník The Korea Herald informaci, že rolovací smartphone LG Rollable nakonec přece jen půjde do výroby. Nikoli ovšem sériové pro komerční prodeje, ale pouze pro interní použití ve firmě. Vyrobeno by tak mělo být pouhých 100 až 200 kusů, které se následně rozdistribuují mezi vedoucí pracovníky a zaměstnance společnosti.

Rozhodnutí uzavřít mobilní divizi LG po kumulovaných ztrátách v přepočtu až 100 miliard korun za posledních 5 let padlo na konci dubna, tou dobou už byl ale technologický vývoj Rollablu dokončen a čekalo se pouze na marketingové uvedení. K němu už nedošlo. Nyní tak rolovací novinka spatří světlo světa alespoň v omezené edici, která by se mohla stát opravdovou sběratelskou raritou. Dá se ale očekávat, že zaměstnanci budou muset podepsat dohodu o zákazu dalšího prodeje zařízení nebo jeho předání třetí straně.