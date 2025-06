Budou Apple Watch fungovat s Androidem? Apple si svůj ekosystém hlídá, ale čínská značka našla díru v plotě

Už od doby, kdy přišly na trh hodinky Apple Watch, se výrobci Androidů snaží zajistit kompatibilitu se svými smartphony. Dosud však všechny pokusy skončily neúspěchem. Apple sice vloni zveřejnil informaci, že se tři roky pokoušel přinést Apple Watch na Android, ale kvůli „technickým omezením“ se mu to nepodařilo, takže Apple Watch zůstávají exkluzivně pro iPhony. Stejná situace panuje u FaceTime nebo iMessage. Apple se nechce vzdát své „oplocené zahrady“ a produkty kompatibilní pouze s iPhony mu pomáhají udržet si uživatele.



Hodinky Appel Watch už od svého prvopočátku spárujete jen s iPhony. Hlavně proto, že si Apple hlídá svůj ekosystém, který nechce rozšiřovat na další platformy a současně tím zajistí, že mu uživatelé Apple Watch nebudou utíkat k Androidu

Jedná se zejména o tyto tři aplikace:

Watch – slouží k párování, tj. k propojení telefonu a hodinek

Hodinky s Wear OS sice také neumožňují propojení s iPhony, Apple Watch jsou však daleko dominantnějším hráčem na trhu chytrých hodinek. Abyste je mohli používat, musíte je spárovat výhradně s iPhonem. I kdybyste se pokusili toto omezení obejít například nastavením Apple Watch přes telefon známého, nemůžete počítat s plnohodnotnou komunikací mezi telefonem a hodinkami. Vždy půjde pouze o dvě samostatná zařízení, což eliminuje většinu výhod chytrých hodinek.

První Android s podporou Apple ekosystému

Proč se dosud nikdo nepokusil přidat kompatibilitu s Apple Watch na vlastní pěst? Pravděpodobně by to vyžadovalo reverzní inženýring stávající konektivity, která by se musela přenést na Android a současně zachovat iluzi připojení k iPhonu. Musela by vzniknout určitá mezivrstva s přístupem jak pro hodinky, tak pro telefon, která by emulovala funkce od Applu. Právě něco na tento způsob zřejmě u svého nového modelu skládacího telefonu ladí značka Vivo.



Vivo se chlubí budoucí podporou hodinek Apple Watch a sluchátek AirPods 3

Proč právě Vivo? Možná proto, že značka v tom vidí velký potenciál a jako jedna z mála do tohoto přístupu investovala značné finanční prostředky. Nebo proto, že to dosud žádný z velkých výrobců pořádně nezkusil. Být v něčem první rozhodně není na škodu. Každopádně to není proto, že by Apple zrovna pro Vivo uvolnil nějaké speciální přístupy. Spíše bude hledat způsoby, jak případnou konektivitu Apple Watch s Androidy co nejrychleji deaktivovat.



Propojení s ekosystémem má být i na úrovni rozšíření plochy z Macbooku nebo se chystá i přímé propojení s iCloudem ze správce souborů

Na fotografiích vidíme hodinky Apple Watch spárované s telefonem Vivo. Podle výrobce můžete na hodinkách přijmout hovor směřující na telefon s Androidem nebo zobrazit textovou zprávu. Naměřená zdravotní data lze následně synchronizovat s aplikací ve smartphonu. Podpora se neomezuje jen na hodinky – telefon má podporovat i sluchátka AirPods s možností aktivace prostorového zvuku od Viva nebo jednoduché vyhledání sluchátek jedním kliknutím.

Vivo se dokonce chlubí kompatibilitou s cloudovým úložištěm iCloud, kde si můžete přímo v mobilu prohlížet obsah, upravovat jej a synchronizovat v reálném čase. Propojení má být nedílnou součástí správce souborů. Telefon má také umět rozšířit displejovou plochu Macbooku.

Za pokus to stojí, ale co bude dál?

Nevýhoda tohoto řešení je zřejmá. Stačí, aby Apple zjistil, jak konkrétně Vivo přistupuje k hodinkám, respektive maskuje Android telefon za iPhone (jinak totiž spolupráce zřejmě ani fungovat nemůže), a spojení může ze dne na den přestat fungovat. Vzpomeňme si na pokusy o kompatibilitu Androidů s iMessage, kdy mobilní aplikace využívala mezery v komunikačním systému a později farmy s iPhony, ale ani to nepřineslo kýžený výsledek. Z ostudy kabát si udělala, nejen aplikace Beeper, ale i Nothing, který lákal na záhy nefunkční aplikaci Chats. Apple byl vždy o krok napřed.

Podobně to může dopadnout i tentokrát. Vivo si může užít „týden slávy“, ale protože nad celým řešením nebude mít úplnou kontrolu, může velmi brzy narazit na překážky. Stačí, aby se Applu znelíbila možnost připojení Apple Watch k Androidu. A pokud Apple něco změní v přístupu k Apple Watch, spojení s Androidy nemusí krátkodobě nebo dlouhodobě fungovat. Pokud budou změny časté, může to uživatele od komunikace s hodinkami a sluchátky od Applu spolehlivě odradit.

Pokud to Vivo skutečně dotáhne do konce, určitě to nezůstane bez odezvy. A můžeme se vsadit, že se to Applu rozhodně líbit nebude.