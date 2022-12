Budoucnost mobilů je v „tekutých“ tvarech. Oppo se pochlubilo celoskleněným konceptem

Oppo na nedávné akci Inno Day 2022 ukázalo, nejen nové skládačky, ale také doplňkové příslušenství. Úplně však zapadl zajímavý koncept celoskleněného telefonu, který Oppo vystavovalo v rámci fyzického eventu pro novináře v Číně. Telefon byl na stánku Oppa umístěn zdánlivě nedopatřením, protože k němu chyběl jakýkoliv popisek.

Z jediného dostupného videa však vyplývá, že se jedná o produkt s označením Oppo Integrated Glass Concept. Ten je unikátní zejména tím, že telefon nemá žádné kovové šasi. Záda, displej i veškeré boční hrany kryje sklo. Ve skleněných plochách nečekejte žádná přerušení, vypadá to, jako by sklo telefon obtékalo v jednom kuse po celém obvodě. Zřejmě i proto je k telefonu připsána poznámka „Future is fluid“ aneb „Budoucnost je tekutá“.



Oppo Integrated Glass Concept má nezaměnitelný design. Přední část, záda i boky telefonu jsou kompletně vyrobeny ze skla. Tradiční kovové šasi tak tentokrát chybí

Koncept přitom nijak nerezignuje na tradiční součásti telefonů. Na pravém boku je umístěno skleněné zamykací tlačítko, regulátory hlasitosti jsou zřejmě jen v dotykové podobě. Na spodní hraně čeká nabíjecí USB-C konektor společně se šuplíkem pro nanoSIM. Samotný displej pak má minimální rámečky, vyplňuje tedy většinu přední plochy telefonu. Panel nehyzdí ani průstřel, selfie se totiž schovává pod ním. Jednolitost skleněných ploch tak prakticky narušuje jen vystouplý kruhový fotomodul. Ten sice zřejmě bude taktéž potažen skleněnou vrstvou, ale s odlišnými odlesky, než zbytek těla telefonu.

Koncept skleněného smartphonu od Oppa zachycený na videu:

Oppo by mohlo některé designové prvky z konceptu použít u připravované řady Find X6, která se na trh dostane v březnu příštího roku. Dokázali byste si představit používat smartphone kompletně vyrobený ze skla? V redakci si ani nechceme představovat, co by stalo, kdyby telefon spadl z metru na chodník, a to přímo na boční stranu...