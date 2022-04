Burnout benchmark z telefonu vypálí duši a ukáže, jak si vede v zátěži. Bude to nové Antutu?

V obchodech s aplikacemi dnes najdete spoustu různých benchmarků smartphonů, které dovolí výkony přístrojů měřit a případně srovnávat. Mezi ty nejznámější patří například AnTuTu, GeekBench nebo 3DMark, které se těší velké popularitě a jsou hojně využívány, takže mají i největší databáze výsledků. Tradičně se vždy měří surový výkon, u CPU, GPU, NPU a také se zkouší simulované testy běžného používání.



Burnout Benchmark ukazuje přehledné grafy ukazující vytížení CPU, GPU, NPU i průběhu spotřeby

Specialitou je pak test zvaný Burnout Benchmark, který už názvem tak trochu napovídá, co od něj očekávat. Jde totiž o aplikaci, která telefon dostane do extrémní zátěže po všech stránkách. Test je navíc rozfázovaný. Nejdříve přijde na řadu samotné CPU, které vytíží do maxima. Po něm následuje grafika a na závěr NPU. V závěru pak vytíží všechny 3 jednotky naráz a měří, jak si telefon vede při takovém vytížení.

Ukáže výkon i spotřebu v zátěži

Co však je na benchmarku šikovné je, že během všech testů na pozadí stále měří spotřebu telefonu, což následně používá i k vyhodnocení. Z testu pak snadno zjistíte, jak je čip telefonu efektivní a jaký výkon má při jaké spotřebě. Veškeré výsledky pak aplikace využívá do výpočtu různého skóre. V základu měří hodnotu surového výkonu, poté výsledek v zátěži a třetím zmíněným je právě poměr výkonu v poměru ke spotřebě ve wattech.

Benchmark má také web, kde zveřejňuje statistiky toho, jak si telefony vedou, přičemž lze výsledky filtrovat jak podle výkonu, energetické úspory nebo výkonu v extrémní zátěži. Aktuální hnězdou benchmarku je aktuální Oppo Find X5 Pro s čipem MediaTek Dimensity 9000, které dosáhlo nejlepších výsledků v zátěži a zároveň je dle výsledků aktuálně nejúspornější.

Nutné ale podotknout, že jde o malý benchmark a zatím zde chybí poměrně dost nových telefonů. Například modely s čipy Snapdragon 8 Gen 1 zde nejsou vůbec, otázkou je, zda to není kvůli jejich problémům s přehříváním. Pokud, ale chcete zjistit, jak si v zátěži vede váš telefon a znát i třeba jeho spotřebu či teplotu v zátěži, určitě Burnout Benchmark stojí za vyzkoušení. Zdarma je ke stažení v obchodě Google Play.

Jak se testují telefony v laboratořích DxOMark: