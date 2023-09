Carl Pei si rýpnul do iPhonu 15. Lightning byl pojistka, jak držet lidi na iOS, teď zbývá jen AirDrop a iMessage

Carl Pei, ředitel Nothingu, je působí mezi šéfy technologických firem jako zjevení. Jako jeden z mála vystupuje pravidelně na veřejnosti a dokonce komentuje, tedy chválí a haní, telefony konkurenčních značek. Tentokrát se zaměřil na nové iPhony 15. Možná byste čekali prvoplánovou reklamu na telefony ze své vlastní stáje, to se ale nekoná. Několikrát Apple pochválil, ale současně Applu vytknul to, jak se „nenápadně“ snažil a stále znaží uživatelům iPhonů přechod na Android co nejvíce znesnadnit.

Carl Pei si hned na začátku videa povzdechl nad tím, že živé tiskové konference kdysi bývaly daleko zábavnější a díky publiku i interaktivnější. Zmínil legendárního Stevea Jobse, který vytáhl z kapsy první iPod nebo z obálky vysypal tenký Macbook Air. Předtočené akce podle něj nemají takové napětí či dokonce úplně nudí.



Nové iPhony 15 Pro seženete i v titanovém těle. Nový materiál je lehčí a odolnější, běžní uživatelé však podle Carla Peie nepoznají rozdíl mezi ocelí a hliníkem

Pei je rád za USB-C v iPhonech, protože díky tomu „zvítězil technologický ekosystém“, EU by však podle něj měla pokročit ještě dále a sjednotit vlastnosti USB-C konektorů. Carl Pei evidentně naráží na to, že konektory mají u iPhonů různé přenosové rychlosti. Podle šéfa Nothingu byl Lightning jednou z největších „zbraní“ Applu, která měla zabránit přechodům na Androidy.

Další zábrany jsou už jen softwarové, tedy např. služby AirDrop a iMessage. Z uniklých dopisů je přitom jasné, že se Apple snaží uživatele „uzamknout“ do svého ekosystému. Jako nejhodnotnějších technologická firma by však měl Apple konkurovat Androidu ve zcela jiných oblastech. Třeba u fotoarátů je podle něj vidět, že do nich Apple každý rok investuje nemalé finanční prostředky.

Respektuje (pomalé) inovace iPhonů

Carl Pei vyjádřil respekt všem (pomalým) inovacím, které Apple u řady iPhone 15 učinil. Ocenil zejména použití titanu, jenže si myslí, že běžný uživatel rozdíl mezi titanem, hliníkem nebo ocelí nijak nepozná. Nové akční tlačítko odmítl s tím, že to není žádná novinka. Podle jeho názoru Apple zjistil, že se boční přepínač málo používá, a tak jej chystá pro budoucí využití v rámci „Super Siri“. U hodinek už si vystačí sama bez cloudu, a to podobné by mohlo potkat daleko výkonnější asistentku Siri v budoucnosti, které by mohla pomáhat uělá inteligence.

Hodinky Apple Watch Ultra jsou podle Carla Peie zajímavé spíše jako symbol statusu, protože jsou to nejdražší hodinky od Applu. Šéf Nothingu dále neočekává, že by brýle Apple Vision Pro, které Apple na své akci opět „nenápadně“ zmínil, měly v dohledné době nahradit smartphony. Podle jeho vyjádření je nikdo nebude chtít mít nasazeny na hlavě několik hodin denně. Na závěr dodává: „Jakmile se technologické firmy stávají velkými, jsou to ty malé, které skutečně mění pravidla hry“.

Carl Pei reaguje na iPhony 15: