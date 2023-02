Carl Pei z Nothingu otestoval OnePlus 11. Telefon podle něj vypadá prémiově, ale ztratil vlastní identitu

Málokdy se vidí, že by šéf jedné mobilní firmy hodnotil, či dokonce recenzoval, smartphone jiné značky. Jenže právě to v uplynulých dnech stalo. Carl Pei, spoluzakladatel značky OnePlus, si „dovolil“ ohodnotit nejnovější telefon značky, a to přesto, že je nyní ředitelem firmy Nothing. A ta už do světa taktéž vypustila svůj vlastní smartphone. A co je ještě zajímavější, „šéfova“ recenze OnePlus 11 se objevila přímo na YouTube kanálu Nothingu...

Carl Pei ve dvanácti minutách hodnotí a glosuje nejnovější model od OnePlus, který podle něj vypadá vcelku „prémiově“, a je vidět, že si u něj výrobce pohrál s detaily. Za jiné detaily to ale značka schytala, třeba za bočního jezdce který není v jedné řadě s bočním tlačítkem. Regulátory hlasitosti jsou podle Peie úzké, kov okolo foťáku navíc nenavazuje na kovový rám, byť to na renderech vypadá, že se jedná o jednolitý kus kovu.



Carl Pei na videu srovnal design, funkci i kvalitu fotoaparátů OnePlus 11 a Nothing Phone (1)

Nedostatkem je však chybějící identita telefonu. Pokud zakryjete loga Hasselbladu a OnePlus, lidé, kteří nejsou fanoušky Androidů, zřejmě nepoznají, o jakou značku telefonu se jedná. Pei taktéž kritizoval prostředí OxygenOS, které nyní sdílí základní zdrojové kódy s ColorOS. Nechápe, proč došlo ke změně něčeho, co fungovalo, v něco, co má viditelné chyby. Systém je primárně koncipován na kratší čínské názvy, takže na spoustě míst se třeba nevejdou anglické názvy. Problematické je i vysouvání hlavní nabídky, což nefunguje na celé domovské obrazovce, a podobných detailů je v telefonu zřejmě více.

Chvála i nedostatky konkurence

U fotoaparátu Carl Pei vyzdvihl větší množství detailů, než u Nothing Phone (1), takže současně přiznal, že má Nothing před sebou ještě spoustu práce. Dvojnásobný optický zoom teleobjektivu měl ale údajně stejné výsledky jako dvojnásobné digitální přiblížení u Nothing Phonu (1), jenže tentokrát už srovnávací fotografie chyběla. Na závěr Carl Pei u novinky od OnePlus ještě vypíchnul špičkovou haptickou odezvu.

A o co si z videa můžeme ještě odnést? Carl Pei je dlouhodobě brán jako mistr mobilního marketingu, jenže tentokrát povýšil na úplně novou úroveň. Recenze se totiž i tentokrát nesla v podobném smířlivém duchu, jako v listopadu, kdy Carl Pei otestoval iPhone 14 Pro. Chytí se hozené rukavice i některé další mobilní značky?

Carl Pei testuje a hodnotí OnePlus 11: