Část uživatelů přišla o aktualizace časové osy v Mapách Google. Někteří mohou data obnovit ze zálohy, zbytek má smůlu

Mapy Google připravily svým uživatelům nemilé překvapení. Funkce Časová osa, která umožňovala procházení historie cest a navštívených míst, přestala některým uživatelům fungovat. Následně se ukázalo, že Google zaznamenal technický problém, který u části uživatelů způsobil vymazání dat časové osy.

Nejedná se přitom o nějaký krátký výpadek, ale o úplnou ztrátu informací o cestách, výletech i každodenních pochůzkách – někteří uživatelé tak přišli i o 15 let historie. Zákeřné je, že problém nastal bez jakéhokoli předchozího varování.

Pro mnohé nebyla Časová osa jen zábavnou statistikou. Lidé ji využívali k plánování, archivaci svých výletů, někdy dokonce jako alibi nebo nástroj pro reporting v zaměstnání. Jeden z uživatelů na Redditu trefně popsal svou frustraci: „Tohle není chyba, to je digitální amnézie. Google přišel a vymazal mi kus života.“ A nešlo o ojedinělý případ – podobné příběhy sdílely desítky lidí z celého světa.

Google poslal postiženým e-maily

Google sice rozeslal vysvětlující e-maily, ale ty působí spíše jako alibistické „Sorry, jako!“. My jsme e-mail obdrželi v pátek 21. března v noci a píše se v něm o „krátkodobém technickém problému“, který údajně postihl jen malou část uživatelů. Jenže z příspěvků na fórech a sociálních sítích to vypadá, že skutečný rozsah je mnohem větší. A i když se někomu podařilo data obnovit, často šlo jen o poslední týdny – o roky zpět už přišli.

Obsah e-mailu od Googlu: Krátkodobě jsme zaznamenali technický problém, který u některých lidí způsobil vymazání dat časové osy. Obracíme se na vás, protože se to mohlo týkat i vašeho účtu. Pokud máte povoleno šifrované zálohování, možná budete moci svá data obnovit. Ověřte, zda máte nejnovější verzi Map Google, a přejděte na časovou osu. Klepněte na ikonu cloudu v horní části obrazovky a vyberte zálohu, ze které chcete importovat data. Pokud jste zálohování zapnuté neměli, ztracená data bohužel neobnovíte. Chápeme, že to může být frustrující, pokud používáte časovou osu, abyste si zapamatovali místa, která jste navštívili, a podnikáme kroky ke zlepšení našich systémů do budoucna. Tým pro časovou osu

E-mail od Googlu

Jak obnovit data ze zálohy?

Pokud patříte mezi postižené, pak záleží na tom, zda jste měli povolené zálohování – v takovém případě možná budete moci data časové osy obnovit. V první řadě zkontrolujte, jestli máte nejnovější verzi aplikace Mapy Google. Poté aplikaci otevřete, klepněte na ikonu svého profilu v pravém horním rohu a přejděte do sekce Časová osa.

Zde pak klepněte na ikonu s mrakem v horní části obrazovky a v další sekcu byste měli mít možnost zvolit zálohu, ze které chcete importovat data. Bohužel, pokud jste zálohování neměli zapnuté, ztracená data pravděpodobně neobnovíte. Problém je, že uživatelé o nutnosti ručně zapnout zálohu často nevěděli – právě to je hlavním důvodem ztráty dat. Zálohování nebylo standardně zapnuté.

Obnova dat ze zálohy

Velice nepříjemný incident

Tento incident následuje po nedávném oznámení Googlu o změnách v ukládání dat časové osy, kdy přešel z cloudu na lokální úložiště v zařízeních uživatelů. Tato změna měla zvýšit soukromí a bezpečnost, ale zároveň klade větší odpovědnost na uživatele při zálohování a přenosu dat mezi zařízeními.

Tyto změny byly provedeny v rámci snahy Googlu reagovat na rostoucí obavy o soukromí uživatelů. Ukládání citlivých lokalizačních dat přímo na zařízení namísto cloudu je krokem správným směrem. Pokud jste o svá data ještě nepřišli, rozhodně byste měli ručně povolit jejich zálohování.

Celý incident ukazuje nejen na křehkost digitálních služeb, ale i na nutnost větší odpovědnosti ze strany firem. I když se Google za chybu omluvil a slíbil nápravu, důvěra se bude obnovovat jen těžko. Pokud se spoléháme na technologie, musíme si hlídat nejen to, co do nich ukládáme, ale i to, zda je máme uložené bezpečně.