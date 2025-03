CAT ještě neumřel. Odolné telefony se nově vyrábí v Japonsku a brzy se vrátí na trh

Značka CAT sice už umřela, ale nově vstává z popela. Do její původní podoby ji chce obnovit společnost Orbic. Ta převzala otěže nad mobilní značkou CAT, telefony bude vyrábět v Japonsku a do Barcelony přivezla ukázat alespoň makety budoucích modelů. V jejím portfoliu můžeme čekat telefony a tablety, základní véčka i třeba 5G modemy.



Značka CAT se po roce opětovně zrodila. Telefony, tablety a 5G modemy se budou vyrábět v Japonsku

Je to zhruba rok, co značka CAT oficiálně zkrachovala, a na zbytky firmy Bullit Group se jako supi slétly čínské firmy, aby si rozebraly, co značce ještě zbylo. Po roce se však CATů chopila firma Orbic, která nabízí telefony, tablety, notebooky a nositelnosti, které nabízí primárně americkým telefonním operátorům. Nově tak rozšíří portfolio i o smartphony známé značky CAT.

Véčko, smartphony, tablet a 5G modem

V Barceloně firma ukázala hned pět mobilních novinek. Základem bude véčko CAT F125 s odolností IP68 a MIL-STD810H a procesorem Snapdragon 4 Gen 2, 4GB RAM a 64GB pamětí. CAT S125 bude základ ve světě smartphonů. Telefonu dodá výkon Snapdragon 695 5G s 8GB RAM a 256GB pamětí. Hlavní foťák bude mít rozlišení 50 Mpx, počítá se i s podporou NFC. 5 000Ah baterii dobijete bezdrátově až 10 watty.

CAT S225 zvyšuje kapacitu baterie na 5 500mAh a přidává 15W bezdrátové nabíjení. 108Mpx hlavnímu foťáku bude asistovat 13MPx termální kamera. Po kapotou bude Snapdragon 7 Gen 3, telefon se bude nabízet v paměťové konfiguraci 12 + 256 GB. CAT T1125 na nás působní jako pracovní tablet, který bude mít i odolný kryt a doplňkový stylus. 8 000mAh baterie opět podporuje bezdrátové nabíjení, tablet dostal 50Mpx hlavní a 32Mpx selfie fotoaparát.

Poslední avizovanou novinkou je 5G hotspot CAT M125, který má zabudovanou 5 000mAH baterii, a k němuž se může připojit až 32 zařízení. A to přes Wi-Fi 6 nebo přes Ethernet. Avizované novinky se do prodeje dostanou ke konci letošního roku, jejich ceny pro tuto chvíli neznáme.