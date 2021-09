Caviar převlékne iPhone 13 Pro do luxusních materiálů. Inspiroval se i hodinkami Rolex

Ruská společnost Caviar připravila další speciální edici pro iPhone 13, mimo meteoritů převlékne nové iPhony do luxusních materiálů, které se mají designově co nejvíce přibližovat luxusním hodinkám Rolex. Speciální edice Olive Rays kombinuje titan, zlato a vzor, který připomíná ciferník hodinek Rolex Datejust. Edice The Yacht Club se zase navazuje na hodinky Rolex Yacht-Master II. Bronzový rám je doplněn prvky titanu.

Speciální řada The Dark Sky navazuje na hodinky Rolex Sky-Dweller, a to kombinací černě mořeného dubu se zlatem. Provedení The Meteorite je zase inspirováno hodinkami Rolex Cosmograph Daytona. Na zadním krytu bude použit skutečný materiál z meteoritu, který doplní leštěný titan a karbonová vlákna. Tyto čtyři základní edice vychází na 6 000 - 8 500 dolarů (dle verze iPhonu a kapacity paměti), což dělá zhruba 130 - 180 tisíc korun. Každý z modelů bude vyroben jen v 99 kopiích, každá bude mít své vlastní výrobní číslo vyražené na boku.

Speciální edice iPhonu 13 inspirovaná hodinkami Rolex:

Ceně stranou stojí edice Benvenuto, která využívá 18karátové bílé a růžové zlato doplněné krokodýlí kůži. Ve finále bude tento model stát 25 tisíc dolarů, tedy něco málo přes půl milionu korun! První pohled na iPhone 13 a iPhone 13 Mini si můžete přečíst zde, novinky u iPhonu 13 Pro jsme odhalili v tomto článku.

Zdroj Caviar