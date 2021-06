Caviar v tom má jasno. Speciální edice iPhonu 13 bude mít na zádech meteority

Apple iPhone 13 sice ještě nebyl oficiálně představen, ruská společnost Caviar však pro něj již nyní připravuje speciální edici, která bude ještě „šílenější“, než kdy dříve. Na zádech budoucího iPhonu 13 Pro a iPhonu 13 Pro Max bude vyveden speciální designový motiv „Parade of the Planets“, jehož součástí budou mechanické hodiny s tourbillonem.

Caviar plánuje vyrobit osm kusů v titanu a osm kusů ve zlatě. Ceny budou u iPhonu 13 Pro začínat na 12 750 dolarech (cca 270 tisíc korun), v případě zlaté verze startuje cena na metě 14 290 dolarů, což dělá zhruba 300 tisíc Kč. U vyšších paměťových variant bude cena samozřejmě ještě o něco vyšší.

Za zmínku stojí i fakt, že na zádech najdete přesýpací hodinky a také šest kusů meteoritů! Jeden bude pocházet z Měsíce, druhý z Marsu, do zad budou dále umístěny části z meteoritů Tsarev a Chelyabinsk, a to vždy po dvou kusech. Pokud nevíte co s penězi, je třeba s případnou dostupností počkat, že Apple představí řadu iPhone 13. A to by se mělo stát letos v září.

Představení speciální edice Caviaru pro budoucí iPhone 13:

Zdroj Caviar