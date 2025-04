Čekali jste na Apple Intelligence pro iPhony? Tady máte osm nových emoji a čekejte dál

Apple v průběhu noci z pondělí na úterý pustil do iPhonů aktualizaci na iOS 18.4, která i do Evropy přináší tolik očekávanou umělou inteligenci Apple Intelligence. Apple tak o den předběhl svůj vlastní harmonogram, protože loni na podzim Evropanům slíbil uvedení v dubnu 2025. Tím ale veškerá chvála končí. Apple Intelligence je daleko za očekáváním, stále v betaverzi, a často vzbuzuje spíše rozčarování.



Apple Intelligence byla hlavní novinkou u iPhonů 16, do nichž se dostala až s pozdější verzí systému. AI od Apple už se dostala do EU, ale nepodporuje češtinu ani další evropské jazyky. Stále je to tedy oproti konkurenci jen polovičaté řešení

Apple se vlastně ani v rámci seznamu změn nechlubí (a my se mu nedivíme), že součástí aktualizace je i Apple Intelligence. Jako by i on sám věděl, že jen marně dohání konkurenty. A dá se říci, že Apple neměl úplnou pravdu. Avizoval podporu Apple Intelligence v EU, jenže už jaksi zapomněl zmínit, že budete muset přepnout jazyk do angličtiny, němčiny nebo španělštiny. V češtině totiž nefunguje žádná funkce Apple Intelligence, tedy pokud nepočítáme funkci Vyčistit ve fotoeditoru, která dokáže na fotkách odebrat objekty a nahradit je třeba dokresleným pozadím.

Potíž je ale v tom, že toto je úplné AI minimum, které ale Apple nedokáže dotáhnout do takové úrovně jako konkurence. Na příkladu si můžeme ukázat měsíc staré srovnání mazání objektu u Samsungu Galaxy S25 Ultra a u iPhonu 16 Pro Max. A výsledek dopadl pro Apple hodně špatně. Samozřejmě záleží i na konkrétní fotografii, mazání objektů u Applu nás ale zatím moc nepřesvědčilo.

iOS 18.4 tak uživatelům iPhonů v Česku, kteří iPhone v naprosté většině případů používají v češtině, nemá co nabídnout. Aktualizace upravila chování aplikace Fotky, přidala prioritní notifikace a několik dalších drobností. S trochou nadsázky je nejdůležitější součástí aktualizace osm nových smajlíků. Ano, to není seznam změn v aktualizaci systému neznámé značky, ale u Applu.

Pozdě, ale přece? To nám ale nestačí

Apple Intelligence, to je rychle splácaná odpověď na Gemini, ChatGPT a Galaxy AI – o tom není sporu. Apple nástup umělé inteligence v telefonech vůbec nečekal a nebyl na něj připravený. A od té doby se jen (neúspěšně) snaží dotáhnout na konkurenty. AI tak měla být hlavním prodejním tahákem loňských iPhonů 16, jenže funkce Apple Intelligence při vydání telefonů úplně chyběla. Dorazila až se zpožděním v iOS 18.1 a v dalších verzích. Jenže problém nastal u reklam na telefony, které zmiňovaly tehdy neexistující či částečně funkční AI. Např. v kampani s herečkou Bellou Ramsey, která v praxi ukazovala AI funkce oznámené v červnu 2024.

Reklama na chytřejší Siri, kterou Apple odstranil z YouTube:

V únoru byla v USA podána první žaloba na Apple za klamavou reklamu týkající se Apple Intelligence, a stáli za ní frustrovaní uživatelé iPhonů, kteří očekávali v telefonech funkce, které do té doby Apple prezentoval v reklamách. Reakce Applu byla jasná, nejpalčivější reklamu přestal používat a smazal ji i z YouTube, díky reuploaderům se na ni můžeme stále podívat. Siri na ní vyhledává komplexní dotaz využitím kalendáře a e-mailu a odpovídá rychleji, než osoba, jejíž jméno chce Bella Ramsey zjistit, popojde pár metrů. Za současného stavu to je samozřejmě utopie.

Podle žaloby Apple nadchl uživatele novými funkcemi, které budou dostupné při vstupu nových iPhonů na trh. Tím Apple podnítil uživatele k upgradu na nové modely, aby zjistili, že v nich jsou funkce umělé inteligence velmi omezené nebo úplně chybí. Podobná žaloba přistála Applu na stole v Kanadě. Opírá se opět o přesvědčivá a falešná tvrzení o umělé inteligenci v marketingových kampaních.

Sliby a vždy se zpožděním

Apple Intelligence vždy byla a vždy bude „se zpožděním“. Odstartovala jako betaverze, a v řadě oblastí stále působí jako nevyladěná beta. Příkladem za všechny může být třeba funkce, která na první pohled nevypadala špatně. Jenže z AI souhrnů vznikl paskvil, který nejdříve uživatele bavil, ale posléze díky tomu Apple skutečně hazardoval se zdravím svých uživatelů.

Ti se dočetli ve stavovém řádku, že jejich známí zemřeli nebo byli na místě zemětřesení, ovšem to se stalo jen díky tomu, že AI nevhodně sloučila novinové zprávy a soukromé informace ze zpráv a e-mailů. Apple tuto funkci nakonec v lednu pozastavil.



Souhrny notifikací nikdy nefungovaly dobře. A když jste se v nich dočetli o smrti osob, což nebyla pravda, musel i Apple usoudit, že má funkce určité rezervy

Funkce Image Playground je další součástí Apple Intelligence, která může generovat obrázky a emoji, ale je to spíše takové malování, které v praxi horko těžko využijete. Funkce si neporadí s prompty tak jako jiné generativní AI, dopouští se častých chyb. Výsledek prostě vizuálně nestojí za to.



Malůvky a smajlíky, to je Image Playground v kostce

Apple je přitom jednou z největších firem světa, má gigantickou finanční rezervu a evidentně nedokáže naprogramovat použitelného chytrého asistenta. Před půl rokem se Apple vymlouval na to, že nemůže umělou inteligenci nabídnout v Evropě kvůli specifickým pravidlům EU. Jenže to nebylo nic jiného než výmluva. Třináct let stará asistentka Siri měla už dávno dostat podporu umělé inteligence, která by ji vrátila zpět do hry. Jenže ani to se Applu nepovedlo, a chytřejší Siri odkládá zřejmě až do iOS 19. Jenže ani zde nepanuje jistota v tom, zda Apple tento termín skutečně splní. Siri však update potřebuje jako sůl.



Vylepšená AI Siri už má své logo, ale vázne její implementace. Podle posledních informací dorazí do iPhonů zřejmě až s iOS 19. Ani to ale nelze brát stoprocentně

Siri je v současné době evidentně na druhé koleji, protože její přesnost je snad den ode dne horší. Přestává rozumět i základním příkazům (samozřejmě v angličtině), a reakce „Promiňte, nerozumím“ nebo „Něco se pokazilo. Zkuste to prosím znovu“ jsou odpověďmi v polovině případů. A když Siri rozumí, vykoná úplně jinou akci. Tady to není jen o upgradu Siri na novější verzi, ale možná o její kompletní přepracování. A to by její dostupnost mohla ještě oddálit.

Situace zašla už tak daleko, že Apple v březnu vyhodil dosavadního šéfa Siri a AI, Johna Giannandreu, a na jeho místo dosadil Mikea Rockwella, který dosud vedl vývoj brýlí Vision Pro. I z nich mimo jiné není tak revoluční produkt, jak by si Apple přál. Apple snížil počet vyráběných brýlí a údajně zcela vyškrtl model plánovaný na letošní rok.

Trable s jazykem, které ostatní vyřešili

Některé zahraniční zdroje se snaží vinu neházet na Apple, ale na umělou inteligenci, která dělá chyby. Tady jsme ale v jasné opozici, protože na trhu existují funkční řešení dalších mobilních gigantů, kteří měli před Applem náskok a chyby s předstihem vychytali. Apple je ladí za chodu, a je to hodně vidět. Na tak velkého mobilního giganta to je doslova ostuda.

Vše se točí okolo podpory jazyků, a i naše malá zemička v tom musí hrát nějakou roli, nelze ji opomíjet. Gemini s vámi bude mluvit česky, to stejné platí i o ChatGPT v mobilu. Kompletní sadu AI nástrojů v češtině má i Xiaomi. Dlouhodobě však v práci s mluvenou češtinou pokulhává Samsung, který zvládá práci s psanou češtinou, ale už druhým rokem čekáme na český jazykový balíček. Přednost před námi dostalo Švédsko, Nizozemsko, Rumunsko nebo Turecko.

Podporované jazyky (od iOS 18.4): angličtina

francouzština

španělština

němčina

italština

portugalština

japonština

korejština

čínština

Je to snad prokletí velkých gigantů, kteří nemohou své AI řešení dotáhnout do zdárného konce? Když tvrdíte, že Apple Intelligence nabídnete v EU, tak se tak nějak mezi řádky počítá, že to bude i se všemi jazyky, které se v EU používají. Jinak toto oznámení postrádá smysl. Společně s námi mají smůlu i další země, např. Slovensko, Polsko, Holandsko, Maďarsko, Rumunsko nebo Řecko.

Apple se nálepky nepovedené AI jen tak nezbaví

Kdyby byl Apple začínající startup nebo výrobce s 2% podílem na globálním trhu, vůbec bychom se problémům při vývoji AI nedivili. Problém je ale to, že se Apple staví do role technologického giganta, jehož rozhodnutí mohou významně ovlivnit směřování mobilního trhu. Ostatní se Applem inspirovali např. při odebrání 3,5mm jacku z telefonů, při odebrání nabíječek ze základní krabice, tvarem sluchátek AirPods, designem prostředí iOS, zmenšování SIM karet, a tak bychom mohli pokračovat do nekonečna.

Problém je ten, že si Apple stále nechce přiznat, že mu ve světě AI ujel vlak. Vyjádření do médií jsou vágní, prezentované funkce vlastně neexistují, a vše, co uživatelé dostávají, jsou jen sliby a potom odklady dříve avizovaných funkcí. Americké weby, které se věnují mobilním technologiím, jsou patriotické a dlouhodobě Apple ve všem omlouvají. Při jejich posledních vyjádřeních však už jde mezi řádky vidět, že i jim dochází trpělivost při neustálých výmluvách Applu. A už jej neobhajují tak výrazně jako dříve. A působivé AI ukázky rozhodně nestačí, což prokoukli už i samotní uživatelé iPhonů.

Apple Intelligence se nepovedla a je to kolosální ostuda. Může se dokonce jednat i o podvodné jednání, pokud soudy v zámoří rozhodnou, že bylo lákání na nedostupné a nefunkční AI funkce protiprávní. Otázkou je, kdo (a zda vůbec někdo) za to ponese zodpovědnost a zda se výhledově něco zlepší. Pro uživatele je zatím jasná jedna věc – iPhone jen kvůli Apple Intelligence rozhodně v dohledné době kupovat nemusíte.