Čekání na čtvrtou generaci iPhonu SE se zřejmě protáhne do roku 2025. Telefon po letech konečně změní koncepci

Čekáte na čtvrtou generaci odlehčeného iPhonu SE? Zřejmě si počkáte až do roku 2025. Aktuálně zveřejněné informace však naznačují, že čekání bude stát za to. Apple totiž konečně opustí dnes už zastaralý design z dob iPhonu 8 a i u svého nejlevnějšího modelu přejde ma mnohem modernější podobu. Ta by podle aktuálních informací měla vycházet z šasi pro iPhone 14. A to znamená, že i iPhone SE 4 dá konečně zapomenout na Touch ID v domovském tlačítku, a místo něj bude využívat Face ID.



Jak bude vypadat iPhone SE 4? Koncepci převezme od iPhonu 14 s tím rozdílem, že na levém kraji nabídne akční tlačítko, na spodní hraně USB-C konektor a na zádech bude mít jen jeden fotoaparát. Dočkat se jej máme za dva roky, ovšem už teď se ladí jeho prototypy

Se změnou šasi se dočkáme i se zvětšením půdorysu telefonu a jeho hmotnosti. A díky tomu samozřejmě poroste i samotný displej. Zatímco u aktuálního iPhone SE (2022) se bavíme o 4,7" Retina IPS LCD displeji s rozlišením 1 334 × 750 pix, u nástupnické generace má jeho úhlopříčka narůst až na 6,1 palce. Mimo to, že budoucí iPhone SE bude vypadat daleko moderněji, se už o něm nebudeme bavit jako o kompaktním iPhonu. Z rozměrů 138 × 67 × 7,3 mm by měl narůst do půdorysu 147 × 72 × 7,8 mm, přesto by měl být oproti iPhonu 14 nepatrně lehčí (165 gramů). I tak ale oproti aktuálnímu „eséčku“ trochu přibere.

V interních dokumentech Applu má tento model identifikátor „D59“ a kódové označení „Ghost“. Telefon má mít pouze jeden 48Mpx fotoaparát doplněný přísvětlovací diodou. Tělo bude vyrobeno z hliníku, záda mají být opět skleněná. Na těle budou mezigeneračně dva nové prvky – boční tlačítko a USB-C konektor, jednou z testovaných barevných variant je černá. Se čtvrtou generací iPhonu SE máme počítat až v roce 2025. Veškeré zmiňované informace pochází z prototypové fáze návrhu telefonu a mohou se do budoucna ještě změnt.

Oficiální představení aktuální generace iPhone SE (2022):

Zdroj: Macrumours