Ceny 5G smartphonů spadly na polovinu. Uživatelů nových sítí ale přibývá pozvolna

Začátkem července tomu bylo přesně rok od pilotního komerčního spuštění 5G v České republice. Od té doby se sítě 5. generace dostaly ke všem operátorům, kteří jimi pozvolna pokrývají naše území, ačkoli tedy většinově zatím jen na frekvencích a technologiích sdílených s LTE (tzv. NSA – Non Stand Alone síť). Trh byl rovněž zaplaven telefony podporující 5G a vstupní cena telefonu pro vstup do nejmodernější sítě se kvartál od kvartálu snižuje.



Předpověď využití 5G sítí v ČR (obr. Strategy Analytics)

Zatímco ještě před rokem se nedal sehnat 5G telefon s cenovkou pod 10 000 Kč, dnes již smartphony s touto konektivitou začínají kolem cenové hranice 5 000 Kč a časem může tato cena ještě klesat. Tohoto klesajícího trendu si všimla také agentura Strategy Analytics, která na jejím základě postavila analýzu i se zajímavými predikcemi pro český trh.

Podle předpovědí bude v příštích měsících podíl 5G telefonů i adopce technologie mezi uživateli raketově růst. Již v roce 2023 bude 80% všech prodaných telefonů v ČR podporovat 5G. Do roku 2026 pak tento podíl stoupne dokonce na 92 %. Méně pozitivní to však bude s adopcí uživatelů, což bude dáno i rychlostí budování sítí našimi operátory. Za 5 let by 5G sítě mělo údajně mělo využívat pouhých 39 % zákazníků.

Aktuálně nejlevnější 5G telefony na českém trhu:

Poco M3 Pro 64GB katalog rozměry a hmotnost: 162 × 75 × 8,9 mm, 190 g

displej: 6,5", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 400, 405 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1200|400 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Mediatek Dimensity 700 5G (8× Cortex-A76, 2 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 48MPx, video (1 920 × 1 080), blesk 67 %

vybavenost cena: 4 749 Kč až 4 999 Kč

Redmi Note 10 5G 64GB katalog rozměry a hmotnost: 162 × 75 × 8,9 mm, 190 g

displej: 6,5", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 400, 405 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE (1200|400 Mb/s), 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (512 GB), RAM: 4 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Mediatek Dimensity 700 5G (8× Cortex-A76, 2 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 48MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 66 %

vybavenost cena: 4 990 Kč až 5 290 Kč

Realme 8 5G 64GB katalog rozměry a hmotnost: 163 × 75 × 8,5 mm, 185 g

displej: 6,5", kapacitní IPS LCD, 1 080 × 2 400, 405 PPI

sítě: GSM, 3G, LTE, 5G

konektivita: USB Type-C, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS

paměť: 64 GB, microSDXC (1 TB), RAM: 4 GB, baterie: 5 000 mAh

procesor: Mediatek Dimensity 700 5G (8× Cortex-A76, 2 GHz, 7nm)

operační systém: Google Android 11

fotoaparát: 48MPx, video (1 920 × 1 080), autofocus, blesk 67 %

vybavenost cena: 4 999 Kč až 5 606 Kč