Černá práce, která není vidět. Google v loňském roce do Play Storu nepustil 1,43 milionu aplikací

Google se na svém blogu zaměřeném na bezpečnost pochlubil, že v loňském roce zamezil publikaci 1,43 milionů aplikací v obchodu Google Play. A to se bavíme o aplikacích, které byly připraveny ke zveřejnění, jenže k němu nakonec nedošlo. Podle Google se tak stalo díky vylepšeným bezpečnostním mechanismům a politikám, které, ve spojení se strojovým učením a hodnotícími procesy, spoustě aplikacím vystavily stopku.

Google v loňském roce bojoval i s vývojáři, kteří s aplikacemi neměli dobré úmysly. Došlo tak k zablokování až neuvěřitelného počtu 173 tisíc vývojářských účtů. Google odhaduje, že svými kroky předešel budoucím podvodným transakcí v hodnotě až dvou miliard dolarů. Za poslední tři roky Google díky přísnějším pravidlům o soukromí zablokoval přes 500 tisíc aplikací, které odřízl od přístupu k nepotřebným kritickým systémovým oprávněním. A to proto, že vývojáři nechtěli učinit patřičné úpravy ve zdrojových kódech.



ještě to stále není ideální, ale Android je po roce zase o něco bezpečnější, než dříve (Zdroj: Googleblog)

Google na svém blogu dále uvádí, že v loňském roce na Androidu nabídl další bezpečnostní mechanismy. Jedním z nich je i to, že vývojáři musí své aplikace aktualizovat, a to proto, aby již u svých aplikací nadále nepoužívali starší, a tedy potenciálně nebezpečné softwarové nástroje (API), které by mohly být zneužita. U detailů aplikací v Obchodě Play se už rok dočtete, jak je nakládáno s vašimi uživatelskými daty. Je to sice krok správným směrem, vývojáři si však tyto informace vyplňují sami bez jakékoliv kontroly, což se nelíbí např. Mozille. Podle ní těmto informacím stejně nelze stoprocentně věřit, protože u nich chybí kontrola „lidským“ faktorem.

Bezpečnostní bariéra Play Protect existuje již od roku 2017:

Google se tak průběžně snaží vylepšovat pověst operačního systému Android, která mu v otázkách bezpečnosti dlouho není nakloněna. Existuje však určitá šance, že vývojáři malwaru a ransomwaru dají brzy přednost systému iOS. Ten se má už letos otevřít sideloadingu a alternativním obchodům, a je možné, že si budou chtít případní útočníci otestovat nové bezpečnostní bateriéry. V konečném důsledku by se tak Androidu uživatelům s nástupem sideloadingu u iOS mohlo paradoxně trochu ulevit...

