Červnové novinky v Androidu: Personalizované nálepky v Gboard, nové kombinace emoji a hlasitější zvuk

S blížícím se létem Google zveřejnil některé novinky pro své aplikace, které pomůžou k lepšímu vyjádření emocí zpráv nebo také lidem se sluchovými problémy. Tou hlavní novinkou jsou personalizované samolepky. Pokud jste zvyklí přes zprávy posílat emoji, nově u spousty z nich přibude možnost převedení na samolepku v mnoha provedeních.



Emoji a zprávy bude v klávesnici Gboard možné převádět do personalizovaných samolepek

Vidět to bude u mnoha z nich, například když uživatel napíše Love you s líbajícím emoji systém mu místo toho nabídne celou kolekci samolepek s touto tématikou. Na léto je zde připravena hned řada takových samolepek týkajících se letních sportů, dovolené, stanování a spousty dalšího. Celkově jsou samolepky připraveny pro 1600 různých kombinací textu a emoji. Novinky budou k dispozici přímo v klávesnici Gboard, pokud ji máte přepnutou do americké angličtiny.

Zesílí zvuk, rozpozná okolí

Uživatele se zhoršeným sluchem potěší vylepšený zesilovač zvuku. Google tvrdí, že se mu podařilo výrazně vylepšit filtrování okolního hluku a více vytáhnout přesně ten zvuk či hlas, který potřebujete slyšet. Vše vám navíc ukáže ve velmi přehledném jednoduchém grafickém rozhraní.

Lidé, které naopak trápí horší zrak nebo úplná slepota naopak ocení funkci, kdy telefon kamerou dokáže pořídit snímek okolí a pak jej pomocí umělé inteligence analyzovat a uživateli přečíst, co je na scéně vidět. Rozpoznávat bude možné i přijaté fotky. Aktuálně funkce umí rozpoznat texty, dokumenty, cedule obchodů a v režimu explore, také rozpozná známé prostředí. Vše navíc překvapivě funguje i offline.

Další novinkou je gamifikace nákupů v obchodě Google play. Nyní uživatelé v obchodě budou za každý nákup či jiné aktivity odměňovány body. Tyto body pak bude možné použít k uplatnění slev při budoucích nákupech. Jeden bod by přitom měl odpovídat hodnotě 1 dolaru. Bohužel ale tato novinka zatím bude dostupná pouze v zahraničí.

Zdroj: Google