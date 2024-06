Červnový Feature Drop přidává do Pixelů umělou inteligenci Gemini Nano a do hodinek detekci autonehod

Možná to zdí s podivem, ale až v těchto dnech může Google napsat tečku za Androidem 14. Vše, co Google chtěl, do systém dostal již dříve, a nebo ať teď, kdy se do Pixelů dostává aktualizaci QPR3 (Quarterly Platform Release 3). Soustředí se primárně na vylepšení z uživatelského pohledu, která jsou určena pro zařízení řady Pixel. Uživatelé ostatních značek tato vylepšení ocení až v Androidu 15. Google na aktualizaci QPR3 nabalil ještě červnový Pixel Feature Drop, který má něco pro každé mobilní zařízení od Googlu – od hodinek, přes skládačku až pro telefony řady Pixel.



Na smartphony, tablety i hodinky řady Google Pixel dorazil červnový Pixel Feature Drop

Google přidal několik vylepšení do správy hesel a passkeys, režim s fólii na displej se přejmenoval na „Nastavení dotykové citlivosti“. V nastavení soukromí můžete aktivovat funkci „Povolit softwarové rozšíření fotoaparátu“. Režim Androidu jako webkamery nově nabízí režim High Quality, a součástí systému už je i tzv. Easter egg z Androidu 15. Aktualizace navíc přináší červnovou aktualizaci zabezpečení, která opravuje 22 bezpečnostních chyb.

Gemini i pro další „osmičkové“ Pixely

Mnohem zajímavější je však červnový Pixel Feature Drop, který míří na telefony, hodinky i tablety. Na Pixel 8 a Pixel 8a dorazilo Gemini Nano, které zpřístupňuje např. převod hlasových nahrávek do elektronické podoby, ve které jsou jednotliví řečníci zcela jasně odlišeni. V aplikaci Telefon od Googlu se nově objevuje tlačítko, které vám ušetří zadávání neznámého čísla do vyhledávacího pole. Pixely také zvládnete dohledat, i když jsou vypnuté. A to až do 23 hodin od té doby, co se telefon sám (nebo přičiněním uživatele) vypnul. Pixely ve fotoaparátu umožní nově ručně přepínat mezi objektivy. Přes USB-C kabel můžete obraz rychle zrcadlit na externí displej, monitor či televizi.

Červnový Pixel Feature Drop a jeho největší novinky:

Hodinky řady Pixel Watch mohou rovnou z ciferníku ovládat zařízení chytré domácnosti, v zahraničí do nich můžete přidat novou platební metodu – PayPal. Hodinky Pixel Watch 2 se také naučily detekovat autonehody, byť to nefunguje ve všech zemích a jazykových mutacích prostředí. Pixel tablet zase dostal nový widget s oblíbenými zařízeními chytré domácnosti. Pokud používáte chytrý zvonek značky Nest, dostanete na jeho displej daleko větší porci informací, pokud na vás někdo zazvoní. Můžete odeslat rychlou odpověď nebo zapnout obousměrnou hlasovou komunikaci.

