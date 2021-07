Češi mají druhá nejdražší mobilní data v Evropě. Hůř už je na tom jenom Řecko

Před sněmovními volbami v roce 2017 byla velkým předvolebním tématem cena mobilních služeb v České republice. Politici se předháněli ve slibech, jak razantně sníží ceny volání i dat, aby je Češi měli alespoň na stejné úrovni jako obyvatelé v okolních zemích. Po čtyřech letech a zbabrané 5G aukci už se radši nikdo z politiků do tohoto tématu nepouští a mobilní data v Česku máme pořád skoro nejdražší v Evropě. V rámci světa jsme dokonce mezi dvacítkou nejhorších zemí po boku Namibie, Rovníkové Guiney nebo Kajmanských ostrovů...

Data vycházejí z průzkumu nezávislého britského portálu Cable.co.uk, který dlouhodobě sleduje ceny za služby širokopásmového internetu a mobilních dat po celém světě. Poslední sběr informací proběhl na jaře letošního roku. Z výpočtů vyplývá, že průměrná cena 1 GB mobilních dat v Česku v roce 2021 dosahuje 8,15 dolaru, tedy zhruba 176 Kč. O jediný cent dražší už je v rámci EU pouze Řecko s cenou 8,16 dolaru za gigabajt.



Průměrná cena za 1 GB mobilních dat v Evropě v roce 2021 (v amerických dolarech) | Zdroj: Cable.co.uk, grafika: Prague Morning

Průměrnou cenu výzkum získává výpočtem ceny mobilních dat z desítek tarifů nabízených na každém trhu tamními síťovými i virtuálními operátory. V Česku byl údaj získán z ceny dat v celkem 34 různých tarifech, data tedy rozhodně nelze považovat za nereprezentativní. I když se naši operátoři tak rádi bijí v hruď, jak cena mobilních dat vytrvale klesá, podle průzkumu Cable to tak úplně není. Například v roce 2020 byla průměrná cena za 1 GB v Česku 7,95 dolaru, tedy zhruba o 4 Kč nižší.

Pohled na mapu Evropy s cenou dat v jednotlivých zemích, kterou na základě údajů z výzkumu Cable zveřejnila facebooková stránka magazínu Prague Morning, je tristní. Česko s Řeckem jsou vyznačeny „smrtící“ černou barvou, největší kontrast je potom s bílými a světle žlutými zeměmi, jako je Itálie, Francie nebo Polsko, kde se průměrná cena za 1 GB dat pohybuje v přepočtu od 6 do 14 Kč. A nejsmutnější zprávou je, že nic nenasvědčuje tomu, že by se ceny na českém trhu měly do budoucna nějak výrazně měnit.

Česko na chvostu pořadí světového žebříčku v ceně mobilních dat: