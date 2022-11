Češi mají rádi nositelnou elektroniku. Vedou u nich chytré hodinky, naopak jednodušší náramky jsou na ústupu

Více než polovina Čechů má doma nějaký kousek nositelné elektroniky, která nejen že ukazuje čas a notifikace, ale umožňuje měřit zdravotní funkce a motivuje uživatele k aktivnějšímu životnímu stylu. Některé značky počítají do nositelné elektroniky i bezdrátová sluchátka, následující průzkum e-shopu CZC se ale zabývá pouze hodinkami a náramky.

V průzkumu mezi 4400 zákazníky e-shopu uvedlo 54 % respondentů, že doma nějakou nositelnost má, dalších skoro 30 % lidí uvažuje o pořízení. Mezi respondenty bylo téměř 80 % mužů a největší část, přibližně polovina oslovených, spadá do věkové kategorie 36 až 55 let.

Éra chytrých náramků je již minulostí, na jejich místo nastoupily hodinky. Ty má dnes již skoro 44 % oslovených, náramek vlastní jen asi 12 %, 3 % Čechů vlastní obě zmíněné varianty. O neustále se rozvíjející popularitě svědčí fakt, že dalších 7 % respondentů si chce chytré hodinky nebo náramek pořídit v nejbližší době, a celých 22 % o nákupu alespoň občas uvažuje.

Nejoblíbenější trojka: Apple, Samsung, Garmin

Nejčastějším důvodem nákupu chytrých hodinek (přes 56 %) je zdánlivě méně podstatná funkce, a sice notifikace příchozích hovorů a zpráv a s tím související větší pohodlí, protože uživatelé nemusí neustále vytahovat telefon. Jako další důvod následuje monitoring zdraví (skoro 54 %) a využití při sportovních aktivitách (téměř 53 %). Většina oslovených uvedla více důvodů k pořízení, proto je součet vyšší než 100 %.

Žebříček oblíbenosti značek chytrých hodinek vede v České republice Apple – jeho hodinky má víc než 19 % oslovených, na paty mu ale velmi těsně šlape Samsung a Garmin. Posledně jmenovanou značku preferují hlavně aktivní sportovci. Významný podíl na českém trhu mají však i další značky jako Amazfit, Xiaomi či Huawei.

Překvapivě velká část uživatelů (43 %) si uvědomuje, že nevyužívá všechny dostupné funkce svých elektronických pomocníků. Asi 18 % majitelů hodinek a náramků přiznává, že je vlastně nosí méně, než by měli, a hodinky často leží doma. Naprostá většina uživatelů (77 %) si myslí, že využívají jen to, co skutečně potřebují. Víc než 10 % respondentů přiznalo, že se těžko orientují v nabízených funkcích či nastaveních a hodinky jsou pro ně příliš složité.