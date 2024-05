Češi mění telefon za nový v průměru po třech letech. Zůstávají věrni stejné značce

S českým zákazníkem to mají výrobci smartphonů těžké. Lidé telefon používají poměrně dlouho a když už ho mění, většinou zůstávají věrni stejné značce. Vyplývá to z průzkumu, který mezi tisícovkou svých zákazníků provedl e-shop s elektronikou CZC.

Naprostá většinu Čechů (77 %) používá pro osobní účely výhradně svůj vlastní smartphone, jen 10 % využívá firemní. Zároveň jsme v tomto ohledu výrazně konzervativním národem a dlouhodobě se držíme své značky. 58 % Čechů se opětovně vrací k jedné ze tří nejoblíbenějších značek, zbytek trhu si dělí ostatní výrobci.

„Přesně čtvrtina respondentů je věrná telefonům Samsung, 18 % by nechtělo jiný telefon než Apple a až překvapivých 15 % Čechů se vrací opakovaně k Xiaomi,“ konkretizuje pořadí nejoblíbenějších značek v Česku Norbert Hrčko z CZC. Motorolu označila jako svou oblíbenou značku 3 % a Sony něco přes 1 %. Bez ohledu na výrobce si nový telefon podle průzkumu CZC vybírá 28 % Čechů.

Téměř třetina Čechů (30 %) mění zpravidla smartphone do tří let a další skoro třetina pořizuje nový po třech až čtyřech letech používání. 22 % uvedlo, že jim přístroj vydrží většinou čtyři až pět let, a 16 % uživatelů používá smartphone obvykle déle než 5 let.

V tomto kontextu je zajímavé porovnat stáří chytrých telefonů mezi českými uživateli. Čtvrtina si pořídila svůj poslední smartphone v posledním roce, 31 % nakoupilo před jedním až dvěma lety a 23 % používá aktuální model dva až tři roky.

Nejčastějším důvodem (41 %) pořízení nového chytrého telefonu je potřeba vyššího výkonu, kam průzkum řadí i výkon, resp. výdrž baterie. Přes čtvrtina respondentů (26 %) uvedla, že důvodem k pořízení jejich posledního telefonu bylo rozbití předchozího přístroje. Dalších 26 % účastníků průzkumu si nový telefon pořídilo jednoduše proto, že chtělo nový model.