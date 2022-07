Češi se nebojí nakupovat mobily online, o prodeji z druhé ruky ale uvažuje jen část

Nákup elektroniky, včetně mobilních telefonů online na e-shopu je pro Čechy přirozený. Jen část z nich ale uvažuje o pozdějším prodání použitého telefonu nějakému dalšímu zájemci. Zjistila to výzkumná agentura Kantar, která provedla průzkum zadaný společností Swappie. Průzkum probíhal online od března do dubna 2022, reprezentativní vzorek respondentů byl tvořen 1 000 zástupci české populace ve věku 18 až 64 let.

Studie ukazuje, že nákup chytré elektroniky online je v České republice běžnou praxí, přičemž o nákupu smartphonu online by uvažovalo 63 % respondentů. Tento trend je nejvíce patrný v Plzeňském kraji (78 %), v Praze (72 %) a poté také v Jihočeském, Pardubickém a Jihomoravském kraji (68 %). Online nákupy chytrých telefonů nejčastěji preferuje věková skupina 18–34 let.

Zbytečně nevyužité telefony leží doma ladem

Češi sice nakupují chytré telefony online, přístup se však mění v případě jejich prodeje – i přes to, že by třetina respondentů uvažovala nad prodejem chytrého telefonu online nebo na kamenné prodejně, 34 % o prodej starého telefonu nemá zájem vůbec.

Jen 17 % respondentů někdy svůj starý telefon prodalo, zatímco více než polovina všech respondentů (64 %) si starý telefon nechává jako záložní. Ten však většina z nich použije jen v krajních případech a třetina z nich ho nevyužije vůbec. Největší podíl lidí, kteří nezvažují prodej svého telefon se nachází v Ústeckém (41 %), Karlovarském (41 %) a Zlínském (38 %) kraji, přičemž jejichž věk přesahuje 45 let.

Češi se údajně nebrání ani nákupu repasovaných zařízení z druhé ruky. U repasovaných telefonů očekávají kvalitu, srovnatelnou s novým zařízením. Mezi hlavní důvody tohoto nákupního rozhodnutí patří zejména úspora financí. Trh s repasovanými chytrými telefony má nadále růst, mezi lety 2022 až 2027 se očekává průměrný meziroční nárůst o 10,23 %.