Češi stále používají 15 let staré tlačítkové Nokie. Dokazují to operátoři i prodeje náhradních baterií

Někteří čeští uživatelé mění svá zařízení opravdu neradi a s jedním modelem si vystačí klidně i déle než 10 let. Dokazují to statistiky prodeje náhradních baterií, které eviduje BatteryShop.cz. V oblasti telefonů je největší historickou stálicí tlačítková Nokia 6300 z roku 2006.

E-shop uvádí, že během loňského roku prodal stovky kusů akumulátorů určených pro Nokii 6300. Stejný typ (u Nokie původně značený BL-4C) ale pasuje také do inovované verze Nokia 6300i z roku 2008, do starší Nokie 2600 z roku 2004 a mnoha dalších modelů vyráběných v době zhruba před 15 lety.

Omezením může být konektivita

Právě baterie bývá častokrát jediným důvodem, proč staré zařízení nejde dál používat a pokud se na trhu ekvivalentní akumulátory nadále prodávají, nemá uživatel důvod telefon měnit, pokud postačuje jeho potřebám. Paradoxně v kategorii tlačítkových telefonů nebyly původní Nokie s prostředím Series 40 už nikdy překonány a jsou tak i z dnešního pohledu v mnohém lepší, než v současnosti nabízené tlačítkové modely.

Poměrně velké rozšíření starých tlačítkových telefonů mezi uživateli potvrzují čas od času i mobilní operátoři, kteří zmiňují používání nejčastěji starých Nokií obvykle jako kuriozitu pro média. Loni ovšem T-Mobile vydal i kompletní výpis starých modelů telefonů, které eviduje u zákazníků připojených do jeho sítě a které nepodporují LTE sítě, ani novější 5G konektivitu.

Souviselo to s loňským vypínáním 3G sítě a nutností pro majitele těchto zařízení vyměnit svůj telefon za novější model, pokud jej chtějí používat i jinak než ke klasickému volání a posílání SMS na 2G síti. Operátor sice neuvedl četnost zastoupení jednotlivých modelů, ale v seznamu se objevily i více než 20 let staré kousky a mnoho exotických značek, o kterých jsme ani my v redakci neměli žádné povědomí. Pro zájemce zveřejňujeme seznam těchto zařízení na druhém listu tohoto článku.