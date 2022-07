Česká Siri za dveřmi? Apple najímá lidi s výbornou češtinou do týmu vývoje hlasové asistentky

Siri v českém jazyce – přání všech jablečných uživatelů snad od prvního dne, kdy Apple v roce 2011 hlasovou asistentku představil. V minulosti už to přitom několikrát vypadalo, že se můžeme dočkat, ale roky ubíhaly a Siri stále česky nerozumí, což se v posledních letech stalo limitujícím faktorem pro uvedení některých produktů, jako byl například HomePod či HomePod mini.



Apple Siri dnes podporuje už mnoho jazyků. Čeština zatím chybí, ale to by se mohlo časem změnit.

Nyní to ale vypadá, že Apple zřejmě na české Siri pracuje. Anebo pracoval i dřív, ale teď se vývoj zintenzivní. Napovídá tomu rovnou dvojice veřejných inzerátů na webu Applu. Jedna pozice s názvem Technical Translator – Czech přímo hovoří o tom, že zájemce se může připojit k týmu zodpovědného za lokalizaci služeb Applu a Siri, přičemž prací technického překladatele by bylo lokalizovat obsah do češtiny.

Druhá pozice Annotation Analyst for Czech Language se také týká Siri. V rámci této pozice bude zájemce s týmem Siri zlepšovat uživatelský zážitek této hlasové asistentky. Mezi zmíněnými kvalifikacemi je také znalost fungování hlasových asistentů, a to jak Siri, tak i jiných.

V obou případech se od zájemců očekává skvělá znalost českého jazyka, a to včetně gramatiky a české kultury a reálií. Zájemce má být schopen porozumět různým českým nářečím a dokázat je rozlišit, výhodou je i znalost české kultury. To vše pak mají zájemci uplatnit i u překladu Apple produktů. Nutno však zmínit, že obě pracovní pozice jsou v Irsku.

Na první pohled oba inzeráty vypadají opravdu nadějně a Apple chce evidentně češtinu nějak do služby Siri zakomponovat. Otázkou však je, jak velké má firma s češtinou plány a zda půjde opravdu o kompletní lokalizaci české Siri nebo například jen některých jejích podpůrných funkcí. Kompletní počeštění celé asistentky totiž může trvat klidně i roky a nikdo neví, v jak pokročilé fázi firma je. Každopádně všem uživatelů, kteří roky na českou Siri čekají, svítá drobná naděje.

Takto Apple před lety přestavil Siri:

