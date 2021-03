České banky už si na Huawei bez Googlu zvykly. Do AppGallery přibývají jejich aplikace

Do marketu AppGallery společnosti Huawei postupně přibývají další lokální mobilní aplikace. Nejaktivnější jsou v tomto směru tuzemské banky, většina z nich už na AppGallery má svoje mobilní bankovnictví. Nově v poslední době přibyly aplikace od mBank nebo Raiffeisenbank.

Market AppGallery je součástí ekosystému služeb Huawei Mobile Services (HMS), kterým výrobce nahradil v novějších modelech smartphonů vydaných po embargu ze strany americké vlády služby Googlu (GMS), zejména market Google Play. HMS používají smartphony Huawei P40, P40 Pro, P40 Lite, P40 Lite E, Mate 30 Pro, Mate 40 Pro, Mate Xs, Y5p, Y6p a některé další modely.

Nutno dodat, že ne u všech aplikací je softwarová podpora zcela ukázková. Například George České spořitelny byl naposledy aktualizován 17. prosince 2020 (verze 20.43.6) a uživatelé si v marketu stěžují na nefunkčnost aplikace. Vše tak záleží na přístupu jednotlivých vývojářů, pro které mohou mít konkurenční markety Google Play a AppStore s mnohonásobně vyšším počtem uživatelů stále logicky vyšší prioritu.

Uvedené aplikace patří do kategorie mobilního bankovnictví, ale není možné s nimi provádět mobilní platby přes NFC. Do zařízení Huawei totiž není možné z důvodu nepodpory služeb Google přiřadit platební kartu a využívat tak např. službu Google Pay. Vlastní alternativu zatím Huawei nenabízí, ačkoli ji nezávazně slibuje už od loňského roku. Žádný konkrétní termín, kdy by služba měla být spuštěna, ale ještě nepadl.