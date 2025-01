České dráhy budou ve vlacích testovat satelitní internet od Starlinku. Připojit se půjde na trase mezi Brnem a Prahou

České dráhy se stanou jedním z prvních železničních dopravců, který bude ve svých vlacích testovat internetové satelitní připojení Starlink od společnosti SpaceX amerického miliardáře Elona Muska. Může se stát alternativou ke klasickému pozemnímu pokrytí mobilním internetem 4G a 5G zejména v místech, kde dobré pokrytí okolo železničních koridorů stále není dostatečné.

Státní dopravce chce novou jednotku instalovat prozatím do jedné soupravy, která jezdí na trase mezi Brnem a Prahou. „Na jaře začneme s testováním satelitního internetu Starlink od společnosti SpaceX v jedné z našich jednotek InterPanter,“ říká generální ředitel Českých drah Michal Krapinec. Podle aktuálního jízdního řádu by mělo jít o jeden ze spojů rychlíku Svitava, který dvě největší česká města spojuje po hlavním koridoru přes Českou Třebovou a Pardubice.

Internet přinesou i opakovače a speciální okna

Prototypová anténa do vlakové soupravy od Starlinku by měla do Česka ze Spojených států dorazit v druhé polovině ledna. České dráhy uvádějí, že budou jedním z prvních uživatelů na světě, který bude tuto technologii testovat. Za zapůjčení nic neplatí, menší náklady si vyžádají pouze drobné úpravy jednotky InterPanter pro instalaci zařízení.

Z pohledu cestujících bude pro internetové připojení na palubě významnější pokračující instalace 5G opakovačů do jednotek Pendolino, Railjet a InterPanter. Zároveň chce dopravce využít dotační výzvy Ministerstva dopravy na instalaci speciálně upravených oken do dvou stovek vagonů, které přispějí k lepší prostupnosti běžného venkovního mobilního signálu do interiéru vozů.