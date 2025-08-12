Živě Premium
České dráhy pokračují v testování internetu od Starlinku. Největší šanci potkat „satelitní vlak“ máte v Brně

Jan Láska
12. srpna 2025
České dráhy už zhruba měsíc testují satelitní internet Starlink od společnosti SpaceX v jedné ze svých souprav. Jedná se o elektrickou jednotku InterPanter, která nejčastěji operuje na rychlících Svitava (Brno – Česká Třebová – Praha) nebo Moravan (Brno – Břeclav – Přerov – Olomouc).

V srpnu se souprava osazená satelitním připojením k internetu vydá také na další koridorové tratě, kde bude ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem (ČTÚ) probíhat zkušební měření pro srovnání kvality a datové rychlosti satelitního internetu oproti běžnému signálu poskytovanému sítěmi mobilních operátorů.

Cestující přenesli 1 TB dat

„Od cestujících na toto řešení máme prozatím dobrou zpětnou vazbu, což se projevuje i vyšším zájmem o využívání palubního internetu v dané jednotce InterPanter. Za první měsíc šlo přes Starlink směrem k cestujícím již téměř 1 TB dat. Testování bude pokračovat přibližně do poloviny září,“ říká předseda představenstva a generální ředitel Českých drah Michal Krapinec.

Starlink pro využití ve vlacích je instalován na střechu jednoho z čelních vozů jednotky s příslušným kabelovým vedením mezi Starlinkem a napájecím zdrojem. Anténa je vyhřívaná a díky tomu může spolehlivě fungovat i v mrazivých dnech, stejně tak má spolehlivě vydržet i vysoké teploty až do 70 °C.

Zařízení pro příjem satelitního internetu se nachází na střeše prvního vozu dálkové jednotky InterPanter Českých drah

Technologie Starlink je integrována do stávajícího Wi-Fi a multimediálního systému soupravy InterPanter, je určena výhradně pro poskytování internetového připojení pro cestující na palubě vlaku a nijak nezasahuje do řídicích či bezpečnostních technologií vlakové jednotky.

České dráhy využívají tzv. řešení Starlink Kit, které bylo firmou SpaceX navrženo speciálně pro poskytování vysokorychlostního internetu v železničním prostředí. Sada splňuje požadavky normy EN 50155 a dalších relevantních železničních specifikací. Satelity sítě Starlink využívají nízkou oběžnou dráhu Země a zajišťují širokopásmové připojení k internetu s podporou streamování, online hraní i videohovorů.

Zdroje a další informace: TZ České dráhy
