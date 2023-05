České dráhy vylepšují aplikaci Můj vlak. Jízdenku v podobě QR kódu si můžete poslat do Apple Wallet

Zkušení cestovatelé mohou potvrdit, že aplikace Českých drah Můj vlak patří mezi evropskými železničními dopravci rozhodně k tomu lepšímu, co lze ve smartphonech používat. Nyní aplikace přidává novou užitečnou funkci – export jízdenek v podobě QR kódů do externích peněženek. Zatím funguje jen pro platformu iOS a peněženku Apple Wallet.



Koupená jízdenka v Můj vlak s novým tlačítkem pro přidání do Peněženky • Potvrzení přidání jízdenky v Apple Wallet

Export jízdenky se hodí hlavně v případě, kdy podél železniční trati není dobrý příjem mobilního signálu a 100% se nedá spolehnout ani na Wi-Fi ve vagonu (která má nakonec pro připojení stejný zdroj – mobilní vysílače podél trati). Aplikace Můj vlak totiž potřebuje k zobrazení jízdenky a předložení QR kódu průvodčímu ke kontrole internet.



Jízdenka mezi ostatními doklady • Detail jízdenky

V externí peněžence je kód uložen a zabezpečen offline, zobrazuje se ve stejné formě jako palubní lístky do letadla. Export z aplikace se provádí jednoduše pomocí nově přidaného tlačítka „Přidat do Peněženky Apple“ na obrazovce s konkrétní jízdenkou. Ve verzi aplikace Můj vlak pro Android funkce pro export do Peněženky Google zatím není, ale dá se očekávat, že i tuto možnost České dráhy časem zpřístupní.