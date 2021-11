České hodinky na dětská zápěstí. Díky Lamax WatchY2 budete mít představu i o pohybu vašich dětí v okolí

Svět „chytrých“ hodinek není jen výsadou dospěláků, ale také dětí. Důkazem je dětský model WatchY2 od české značky Lamax, který nestojí mnoho, přesto má poměrně zajímavou výbavu. Namátkově můžeme vybrat GPS, slot pro microSIM, mobilní internet či zvýšenou odolnost IP67. A největší výhoda? Můžete zavolat dítěti nebo mu poslat hlasovou zprávu, aniž by u sebe mělo vlastní smartphone. Ten má totiž na zápěstí a nehrozí, že by jej jen tak snadno ztratilo...

Jednoduchost především

Hodinky WatchY2 jsou vyrobeny z plastu, který doplňují silikonové řemínky. U hodinek se kladl důraz zejména na cenu, což je u použitých materiálů trochu vidět. Česká značka navíc hodinky nevyrábí u nás, ale v dodavatelských továrnách v Číně, konstrukce je však bytelná a můžeme potvrdit, že hodinky vydrží i trochu nešetrné zacházení. Řemínek navíc upevníte i na velmi útlá dětská zápěstí, a pokud i tak bude pásek stále velký, můžete hodinky zapnout přes mikinu nebo přes bundu.

Díky zvýšené odolnosti IP67 se nemusíte bát, že by déšť nebo prach hodinkám nějak výrazně uškodil. Existuje zde prakticky jen jedno místo, kudy by dovnitř mohla vniknout voda, a to slotem pro microSIM kartu, jenže jeho těsnost zajišťují dva šroubky. Na vnitřní straně hodinek jsou umístěny magnetické piny k dobíjení, na boku pak hledejte tlačítko, kterým hodinky zapnete, resp. zamknete. WatchY2 se ovládají přes 1,3" dotykový displej s rozlišením 240 × 240 pix, tlačítko pod ním slouží pro návrat o úroveň zpět. S měřením srdečního tepu se nepočítá, maximem je pouze krokoměr.

Hodinky musí být online

Děti si v hodinkách prakticky nic nenastaví, všechno tak zůstává na rodičích, zZákladem je stažení aplikace Lamax Tracking (pro Android i iOS). Nejprve je třeba vložit SIM kartu do hodinek, veškerá komunikace totiž probíhá na dálku. Po spuštění je třeba v hodinkách nalézt obrazovku s ID, které potom zadáte do telefonu. Pokračujete telefonním číslem hodinek, nouzovými kontakty, telefonním seznamem či délkou kroku a časovým intervalem měření kroků. Jakmile máte hotovo, zobrazí se na mapových podkladech Google Map pozice hodinek.



Hodinky Lamax WatchY2 se prodávají v černé nebo růžové variantě. Mimo displeje, pod kterým se nachází klávesa pro návrat, slouží pro ovládání hodinek i jedno boční tlačítko

Ta je v základu určována velmi nepřesně podle podle LBS, tedy podle pozic BTS stanic operátora. Pro zpřesnění se používá Wi-Fi či GPS, na hodinkách však prakticky nic nastavit nemůžete, vše se nastavuje na dálku přes Lamax Tracking. GPS sledování je aktivní vždy, Wi-Fi sledování je možné deaktivovat, každopádně ke standardní Wi-Fi síti se s hodinkami nepřipojíte. A pokud si deaktivujete LBS, vyhnete se „ústřelům“ polohy, která bude, buď daleko přesnější, nebo se nezobrazí vůbec. Ale to zase může některé rodiče dost vystrašit...



Reproduktor na vnitřní straně, nabíjecí piny na spodní části a šuplíček pro microSIM, který se skrývá za dvojicí šroubků

Na dálku můžete dětem do telefonního seznamu přidat kontakty, kterým se mohou dovolat (pokud jim nezapnete číselník), resp. kontakty, jejichž hovor projde až do hodinek. Vyhnete se tak nechtěným telefonátům nebo případnému obtěžování dětí. Volání probíhá s hodinkami přes hlasový odposlech spíše průměrné kvality.



Hodinky jsou navrženy pro útlá i širší zápěstí

Současně jsou zde i SOS kontakty a vzdálená nastavení, kterými upravíte interval sledování (čím častější, tím rychlejší vybíjení baterie), můžete nastavit režim nerušit, upravit budíky nebo dětem poslat 15vteřinovou hlasovou zprávu. Tedy za předpokladu, že jim přímo nechcete zavolat. A funguje to samozřejmě i obráceně. Na dálku se pak dozvíte počet kroků, které vaše dítě ušlo, aplikace vás také upozorní, že dítě vstoupilo či opustilo dříve nastavenou monitorovanou oblast. Aplikace však vypadá trochu zastarale, určitě by ji slušen minimálně drobný designový a funkční facelift.





Aplikace Lamax Tracking, hlavní menu, nastavení hodinek na dálku a jejich detail. Zobrazení na mapových podkladech Google Map, tvorba vlastní monitorované oblasti

Velmi zajímavý je i obsah základního balení. Za svou dlouholetou mobilní historii vidím v krabičce zřejmě vůbec poprvé dva náhradní šroubky (ty, které drží slot pro SIM jsou opravdu titěrné), přibalený šroubovák a pinzetu! Součástí krabičky je i SIMka od T-Mobile s 200 MB dat na měsíc a 10MB základním kreditem. V krabici dále najdete základní uživatelskou příručku a kabel pro dobíjení z pomalé nabíječky (5V) či USB portu počítače.

Dětské hodinky Lamax Watch Y2 v Česku stojí 2 190 Kč, vybírat můžete z černé nebo růžové barevné varianty. Hodinky vypadají jako zajímavá alternativa pro levné smartphony, např. když chcete mít děti na dosah telefonu, a současně nechcete, aby na něm celé odpoledne hrály hry. S tímto přístupem však zřejmě uspějete jen u mladších dětí...